直播｜立法會新主席李慧琼見記者　民建聯出身表明不偏幫任何議員

本身是全國人大常委的民建聯九龍中立法會議員李慧琼今日（8日）當選第八屆立法會主席，成為繼曾鈺成後第二名民建聯背景的立法會主席。李慧琼當選後會見傳媒，指首次立法會會議下周三（14日）舉行，討論大埔火災善後推動重建工作。她指未來會嚴格按議事規則主持會議，讓90位議員都能發揮所長，提到未來主持會議的風格會通過公開大會看到，過去不偏幫任何議員，希望大家繼續監督。



《香港01》直播。



1月8日，新任立法會主席李慧琼會見傳媒。（王晉璇攝）

李慧琼會見傳媒時表示，感謝上任主席梁君彥改善民生、推進經濟，相信今屆議員會繼續造福市民。財政司司長下月會發表預算案，李慧琼指議員也將提出寶貴建議，今年是「十五五」規劃開局之年，立法會會主動對接規劃，推動經濟高質量發展，協助香港融入國家發展大局，希望與政府保持良性制衡、高效合作，希望議員要勇於解決問題。

1月8日，新任立法會主席李慧琼會見傳媒。（何夏怡攝）

她表示，將積極與當局和不同板塊議員多對接，新一屆生效的議員守則將提升議員問責性，讓議員更好服務市民。她稱深感責任重大，只要全力以赴一定能迎難而上。她表示，將公平公正處理事務，相信一定能事半功倍。

1月8日，新任立法會主席李慧琼會見傳媒。（王晉璇攝）

未有回應會否設立建制派「班長」

李慧琼兩度被問到新一屆議會會否設立建制派「班長」，她未有回應。她稱過去議員間都有協調機制，過去內會、財會、事務委員會主席都是協商產生，按議會比例分配事務委員會名額，整個機制在大家監督下運作。她指相關分配以及協調機制暫時不是適當時機公佈，自己未來原則上不會參與投票。

1月8日，新任立法會主席李慧琼會見傳媒。（何夏怡攝）

民建聯出身表明不偏幫任何議員

李慧琼指未來會嚴格按議事規則主持會議，讓90位議員都能發揮所長。她又指自己主持會議的風格未來會通過公開大會看到，過去不偏幫任何議員，希望大家繼續監督。她又表示，議員做好履職準備，包括與傳媒溝通。被問到如何善用人大常委身分，她說會考慮聯絡所有港區人大政協代表看有否想法。

1月8日，立法會主席選舉舉行。民建聯李慧琼以47票當選，金融界陳振英以5票之差落敗。（廖雁雄攝）

立法會今早舉辦主席選舉特別論壇，競逐「大主席」寶座的李慧琼與陳振英接受其他議員提問。論壇歷時兩小時，共有21名議員向兩名候選人提問，涉及行政立法關係、議員操守、對外宣傳角色，以及兩人身兼多項職務，如何分配時間等等。

論壇結束後，議員休息10分鐘，隨後舉行選舉。投票以不記名方式進行，選票上印有兩名候選人姓名，議員在屬意人選旁蓋印。李慧琼以47票對42票勝出，成為新一屆立法會主席。