渣馬2026｜霍啟剛與郭晶晶跑領袖盃　衝線一刻忙於為妻拍片留倩影

【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，有7.4萬人參賽，今屆續設領袖盃，吸引約40名政商界人士參與，包括港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛，與「跳水皇后」妻子郭晶晶。衝線一刻，霍啟剛忙於為妻拍片放到社交平台留倩影。



霍啟剛與郭晶晶跑領袖盃 衝線一刻忙於為妻拍片留倩影

霍啟剛夫婦挑戰全長約2公里的「領袖盃」，參與香港的國際盛事，衝線一刻的確難忘，霍啟剛選擇跑在郭晶晶後面，舉起手機為太太邊跑邊拍片，場面溫馨，畢竟這個項目都是為政商界人士而設，比賽第二，旨在開心參與。

外地跑手會住宿、消費、體驗本地文化，帶動旅遊相關行業。未來可以進一步鼓勵餐廳、零售業響應活動，推出優惠或特色體驗，深化「體育+旅遊+商業」融合。 霍啟剛

1月18日渣打馬拉松，霍啟剛與郭晶晶跑領袖盃，衝線一刻忙於為妻拍片留倩影。（霍啟剛FB）

1月18日，渣打馬拉松舉行。立法會議員霍啟剛與太太郭晶晶完成賽事。（葉志明攝）

可積極考慮賽事分兩日舉行

霍啟剛賽後形容天公造美，沿途多人打氣令氣氛良好。他說，將來可以積極考慮將賽事分兩日舉行，賽期延長亦可能令外地參賽者在香港逗留更長，會與田徑總會和各界商討安排。

以往我哋擔心封路影響市民，但國際城市如倫敦嘅馬拉松係早上開始，跑手同觀眾可以更投入，周邊商戶亦能受惠於前來觀賽、感受氣氛嘅人流。呢個涉及思維上嘅轉變，未來點樣平衡市民需要同盛事經濟推動，正正係我哋要深入探討嘅課題。 霍啟剛

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，領袖盃有不少官員及名人參加。渣打銀行集團國際業務行政總裁洪丕正（後左二）和新地主席兼董事總經理郭炳聯（後右二）一同抵達，再來個GIVE ME FIVE。（葉志明攝）

1月18日，渣打馬拉松舉行。行政會議成員陳清霞完成賽事。（葉志明攝）

1月18日，渣打馬拉松舉行。保安局局長鄧炳強與廠商會會長盧金榮完成賽事。（葉志明攝）