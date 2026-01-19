法律年度｜張舉能：有聲音要求釋放某被告　是直接衝擊法治核心

終審法院首席法官張舉能今（19日）在2026年法律年度開啟典禮上致辭時，特別提到法庭早前裁決的黎智英案。該案引起國際關注，英美等國更有聲音要求提早釋放黎智英。張舉能致辭時稱，對於有聲音要求基於種種原因提早釋放某被告，這類要求不但規避法律程序，亦直接衝擊法治的核心。重申法治最基本信念，是沒有人能凌駕法律之上，每個人都不會因個人的地位、政治聯繫或人脈網絡而有不同對待，法律平等適用於每個人，真誠維護法治的人，必然支持法庭按照法律程序，執行司法工作，不受干預。



終審法院首席法官張舉能舉行2026法律年度開幕。(廖雁雄攝)

終審法院首席法官張舉能。(廖雁雄攝)

終審法院首度法官張舉能在大會堂出席2026法律年度開幕。(廖雁雄攝)

黎智英案引來國際關注和批評

張舉能致辭時稱，近期黎智英及其公司的刑事案件，指這案對香港的法治和司法獨立至關重要的基本原則。一如所料，這判決在國際上引來不少關注和評論，鑑於地緣政治的角力，當中不乏對檢控和裁決，以至香港的法院和法治的批評。

裁決很少會令所有人滿意

張續稱，不會評論案件的是非曲直，指這些議題應在司法程序中解決，他亦尊重個人表達意見的權利，指法庭裁決很少會令所有人滿意。香港司法制度恪守法律，公開和接受審視，強調任何評論或批評，必須言之有據才有意義。

重申法官公平公正地執行司法工作

他強調，法院有憲制責任審理案件，並作出判決。法庭判案只着眼法律和證手據，而不是背後的政治或政策，或與法律無關的因素。而法官秉持專業，謹守司法誓言，公平公正地執行司法工作。張重申，指摘法官基於政治或其他原因，不惜違背良心或誠信而斷案，都是嚴重指控，絕不應在欠缺真憑實據下提出。這種無理據的空泛指控，只是顯示批評本身可能是出於政治或其他不相關的考慮。

香港法治堅韌穩固不衰

就有些人對某個法庭判決不合其心意，便指稱法治已死，張指相信不少人對這些言論感到厭倦。他強調，香港的法治堅韌、穩固不衰，非個別案件的結果可動搖。

重申無人能凌駕法律之上

就有聲音要求基於種種原因，例如被告的職業、背景或政治原因，而中止某法律程序或提早釋放某被告，張強調這類要求不但規避既定法律程序，而且直接衝擊法治的核心。法治其中一個基本信念是沒有人能凌駕法律之上，不會因個人的地位、職業、政治聯繫、個人信念、聲望、財富、人脈網絡或其他特點而有差別。他指，法律平等適用於每個人，而真誠維護法治的人，必然支持法庭按照法律程序，執行司法工作，不受干預。

威脅制裁法官是破壞公義

他又指，不時威脅對本港法官實施制裁，無論以甚麼名目粉飾，實質上都是透過以法治相違的方式，企圖干預司法獨立。威脅恐嚇無異於貪腐賄賂，都是破壞公義的手段，不容於文明法治社會。

法院審慎避免介入立法過程

張另指，司法機關、行政和立法機關是憲制框架的重要一環。法院的憲制職能是獨立進行審判，而行政機關有職責和能力促使實施的政策和制度規管社會，使其合乎法律。而立法機關的成員由選舉產生，負責審議、辯論和制定法例。張強調，法院素來審慎避免介入立法過程，並完全尊重立法機關的立法裁量權。

張總結指，公眾對法治的信心，無需因為行政、立法和司法機關之間觀點角度有別而受到影響，三者之間對彼此在憲制上角色相互尊重。