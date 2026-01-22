支聯會案｜何俊仁認煽動顛覆國家政權罪　李卓人鄒幸彤不認罪受審

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（22日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審。法官聽取各被告答辯，其中何俊仁認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤不認罪。法庭現正讀出何俊仁認罪的案情。《香港01》會跟進報道。



案件由三名法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理，預計需時75天。



四名被告：香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64 歲）、何俊仁（69 歲）和鄒幸彤（36 歲），他們被指於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

三名被告認罪情況：

何俊仁承認煽動顛覆國家政權罪。（黃偉民攝）

李卓人不認罪。（黃寶瑩攝）

鄒幸彤不認罪。(資料圖片)

支聯會案審訊首天，劉慧卿到庭旁聽。(鄭子峰攝)

支聯會案審訊首天，多國領事有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

司法機構共派發551個籌，予旁聽的公眾人士。除進行聆訊的3庭外，司法機構另預留7個法庭作延伸庭，設有直播。

身穿黑色外衣的李卓人今進入犯人欄時，向旁聽的公眾人士揮手，旁聽的「阿牛」曾健成回應：「人哥早晨」。其後被帶入法庭的鄒幸彤，則向旁觀人士稱：「辛苦大家吹陣冷風。」然後向他們鞠躬。

案情指結束一黨專政違反國家憲法

主控官黎嘉誼讀出何的案情指，支聯會自成立以來，一直採用「結束一黨專政」為其「五大綱領」之一，並以此作為其組織的根本主張和目標。直至《國安法》在2020年6月30日生效前後，都一直廣泛鼓吹及傳揚這主張，有關行為已構成煽動他人顛覆國家政權的罪行。

控方指，「中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，而支聯會「結束一黨專政」的綱領或主張，是要終止中國共產黨的領導，這絕不是國家的憲法所容許的，也違反國家的憲法，不存在合法手段去終止中國共產黨的領導。

但支聯會成立以來，一直用各種途徑公開傳揚言主張，以獲得群眾認同，令這綱領能付諸實行，並煽動他人採用違反《中國憲法》的非法手段，以達至結束中共領導這非法目標。

案件編號：HCCC 155/2022