支聯會案｜鄒幸彤要求引用台灣教授報告為證據　官周一作裁斷

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（23日）在西九龍法院續審。不認罪的鄒幸彤有意以一名台灣教授的報告為辯方證據，並指支聯會的五大綱領提及民主、一黨專政等字眼，而報告正講述該些字眼定義，認為和本案議題相關。控方反對接納為證據，指該報告和本案議題不相關，又質疑報告偏頗。法官押後至下周一作裁定。



否認控罪的3被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）、和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

明天碰巧是鄒的生日，多名旁聽人士今在庭上預祝她：「生日快樂」。

支聯會副主席鄒幸彤要求呈上一份台灣教授的報告作證供。（黃偉民攝）

控方認為報告偏頗欠中立

沒有律師代表的鄒幸彤，有意以台灣大學社會系教授何明修的報告，為辯方證據。代表控方的律政司副刑事檢控專員黎嘉誼反對，指報告和本案議題不相關，亦爭議何在此方面的專家資格，同時認為報告偏頗欠中立。

鄒認為法庭要了解憲法制度的含義和內涵

鄒陳詞時指，本案涉及的議題，包括支聯會的網領要求什麼、要採取什麼手段達致該些目標，以及該些目標和手段是否違反憲法訂明的根本制度。法庭要了解該些字眼和憲法根本制度的含義和內涵，法庭亦需了解現時的政治體制，否則不能判斷需使用什麼手段，才達致該些目標。

控方本案不涉政治制度優劣認為不需處理

鄒續指，支聯會的五大綱領提及民主、一黨專政等字眼，而何的報告解釋民主、極權和一黨專政等的定義。法官李運騰指，控方的案情是中國憲法訂明中國共產黨的領導地位，問中國是否專政和本案有何關係。控方指，本案不涉政治制度優劣的議題，認為法庭不需處理。鄒則認為，法庭需處理並作裁定。

官質疑報告引用外國例子

鄒又指，控方指支聯會鼓吹「結束一黨專政」必然是違反中國違法，不存在合法手段去結束中國共產黨的領導地位，鄒指這說法是假設不是真理，報告中講及民主化是否必然透過非法手段完成，正好回應控方說法。惟法官陳仲衡和李運騰均質疑，報告引用外國例子，未有提及中國憲法，鄒指報告提供參考，世界各地如何結束一黨專政，並以此考慮控方的假設是否成立。

官稱現在不是巴黎小茶館論政

此外，鄒指何的報告中有講述其他國家的民主化運動，是否有提出結束一黨專政，此可以提供歷史背景，讓法庭理解一黨專政的含意。法官李運騰問及，本案涉及一般香港人對支聯會口號的理據，質疑為何考慮外國的情況，鄒指結束一黨專政是民主化的訴求，香港不是封閉的地方。法官陳仲衡稱欣賞鄒的口材，但強調要作務實處理，現時不是「巴黎小茶館」論政。鄒強調不是在論政，指民主是普世價值，應參考國際上的觀點。

就控方批評何的報告欠中立，鄒反駁指報告「唔撐政府」就被視為偏頗，法官陳仲衡則謂：「你呢句說話先偏頗。」

控方質疑何修明非法律專家

律政司副刑事檢控專員黎嘉誼陳詞指，本案涉及以一般人對「結束一黨專政」的理解，不需專家在此方面提供協助。此外，何修明亦非法律專家，未能講述「結束一黨專政」在憲法下是否非法手段，因此法庭不應接納為證供。

案件編號：HCCC155/2022