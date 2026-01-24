陳家珮再就逆線行車致歉　稱願意承擔法律後果　短期內不再駕車

新民黨立法會議員陳家珮昨日（23日）駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。陳家珮深夜在社交平台撰文指「向香港廣大市民致歉」，承諾日後嚴謹端正遵守規則。



今日（24日）她在電台節目中再次致歉，指自己因為心急而作岀草率決定，願意承擔任何法律後果，稍後會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。並指自己短期內不會駕車。



陳家珮被網友拍到逆線行車。（facebook截圖）

陳家珮二次致歉 指將主動配合警方調查

陳家珮昨日（23日）駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被網友拍下影片在社交平台傳播。陳家珮深夜在社交平台致歉，承認自己駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷，會反省並承諾日後嚴謹端正遵守規則。

她向《香港01》解釋稱，她當時欲駛入光大中心的訪客停車場時，發現唯一入口被三輛消防車擋住。因現場有消防員工作，加上趕時間開會，她未作詢問，在確認周邊車輛無司機、判斷安全後，逆線駛入停車場約一秒，「我承認觀感一定係唔好，但當時係肯定安全嘅我先會入去（停車場）。」

陳家珮今日（24日）在電台節目再就該事件在電台節目致歉，表示願意承擔任何法律後果，稍後會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。另外，她表示會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。

社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段影片，顯示一輛黑色私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有3輛消防車迎頭駛至。（facebook截圖）

陳家珮疑似多次違例駕車

陳家珮疑似多次違例駕車，去年12月有網友在社交平台發文稱陳家珮在選舉前夕於銅鑼灣總統戲院斜對面的道路公然違例泊車，當時網友拍攝的車牌號碼與陳家珮本次駕駛的車輛相同。