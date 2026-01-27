直播｜曾國衞被免職：我前列腺癌指數一直上升　情況沒大改善

行政會議前見記者環節，相隔近兩個月恢復。國務院免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務，行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。李家超說，曾國衞早前曾提出因為健康理由希望辭職。他詳細與曾討論了解情況後，向中央作出建議，國務院將他免職。曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善。



1月27日，行政長官李家超與被免去政制及內地事務局局長職務的曾國衞會見傳媒。（楊凱力攝）

曾國衞辭職 稱前列腺癌指數上升

李家超任期餘下不足一年半之際，上周突然傳出政府短期內將有高層人事變動，成為城中熱話，及至今早，國務院根據李家超的建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務，報道未提及繼任人選。

李家超出席行會前會帶同曾國衞現身，提到曾國衞提出因為健康理由希望辭職。他詳細與曾國衞討論了解情況後，向中央作出建議，國務院將他免職。他指，政制局成功順利做多場選舉，理解他的身體狀況，會物色繼任人選，期間胡健民會暫代局長。

曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善。他又表示，自2020年獲任命為局長，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，期間做了超聲波、刺穿手術等，有按時吃藥，但情況無改善，與醫生商量後，認為此前最好是放下工作。

曾國衞再次感謝中央和特首多年支持指導，日後若有機會，仍希望在不同崗位作出貢獻。

李家超隨後就夏寶龍昨天（26日）出席研討會發表感想，他稱，港澳辦主任夏寶龍致辭時指出要全面準確理解習近平主席堅持和完善行政主導的精神，深入貫徹落實一國兩制方針。李家超進一步講述自己的四點領悟和看法，稱行政主導是基本法設置的特區政制體制，具有政治法律基礎，香港實行的政治體制是由行政長官領導的行政主導政策，包括基本法第62條賦予特區政府的一系列行政職權，包括制定和執行政策管理各項行政事務編制，並提出財政預算案和決算。

消息人士透露，李家超在內部會議上表明宏福苑火災起因仍在調查，在獨立委員會查明真相，確認不同環節責任誰屬之前，不適宜採取相關行動。據稱李家超沒有明言在這屆任期內會不會再更換問責官員，有知情人士分析，即使現階段有官員離任，亦不會是涉及宏福苑火災問責，而是有其他原因。

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

巴士強制佩戴安全帶新法例惹議

另外，巴士強制佩戴安全帶的新法例前天（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。《香港01》在新措施實施首日，觀察部分路線在高峰期全車約一半人無戴。部分市民未習慣新例呻不便。亦有手抱嬰兒的乘客坐在近走廊位置，要起身讓位感狼狽。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（廖雁雄攝）

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌承認上屆立法會審議相關法例時，低估了坊間對安全帶設計及實際操作的反應，由於與規管網約車等法例綑綁討論，因此「比較少去討論」巴士安全帶，建議在條例實施半年後檢討，以平衡安全與便利。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，手抱嬰兒的邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。（廖雁雄攝）

巴士安全帶新例由上屆立法會通過，有份投票通過的新民黨前立法會議員江玉歡說，法律衍生的後果及民意不容否定，審議時她低估了影響，但及後留意坊間的反應。她表示，因有份通過，其實可選擇避而不談，或盡力表達市民意見。她指，不少乘客尤其是短途客選擇不用安全帶，質疑在香港市區街頭的巴士是否真的危險，呼籲議員和主事官員接受市民意見，「例如在非走高速的巴士可否改為自願性？」