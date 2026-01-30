律政司：97%反修例案件已完成　其餘排期今年審訊

立法會今日（30日）召開司法及法律事務委員會政策簡報會，律政司提供的文件顯示，截止2025年，各級法院反修例案件結案數目已經達到97%。截止今年1月20日，有關大埔宏福苑火災的法院級別及相關案件/程序，168個死因裁判法庭個案已全部完成，僅剩下有關遺產授予書和「死亡事實證明書」申請兩項案件尚待完成。



黎智英被裁定2項串謀勾結外國勢力，及一項串謀煽動罪均成立。(美聯社照片)

反修例案件結97%已結案

律政司提供的文件指出，會繼續優先處理與2019年反逃犯條例修訂事件相關的案件(反修例案件）和國家安全事宜相關的案件(國安案件）。截止2025年，已有約2,300宗反修例案件結案，結案數目百分比為97%。另有約230宗國安案件結案，結案數目百分比為88%。文件指，隨着大部分餘下的案件已排期於2026年進行審訊，預期這些案件對其他法律程序平均輪候時間的影響將會逐步減少。

此外，為應對工作量，將加快處理與免遣返聲請相關的司法覆核許可申請的措施，數據顯示，高等法院去年處理超過3,700宗免遣返聲請有關的案件，是去年的2.1倍。

宏福苑火災剩兩法院案件待處理

截止今年1月20日，有關大埔宏福苑火災的法院級別及相關案件/程序，168個死因裁判法庭個案已全部完成，剩下一項遺產授予書申請，以及一項「死亡事實證明書」申請尚代完成。

針對大埔宏福苑火災，司法機構將優先處理與事件相關的所有法律程序。包括：高等法院首席法官領導的專責工作小組初步定立原則及指引，各級法院優先處理事故相關法律程序了；豁免與事故罹難者相關的遺產承辦事宜的服務費用；加快處理死因裁判事宜；支援人員成立專責支援隊伍優先處理與事故罹難者相關的遺產承辦事宜。