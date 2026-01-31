盧寵茂：醫委會增業外人士或礙效率　最快下月提交醫生註冊修例

醫務衞生局局長盧寵茂今日（31日）在電台節目表示，正推動改革醫務委員會處理投訴及紀律聆訊的程序，目標是「對症下藥」、重建醫療專業可信度。他表示最快下月向立法會提交《醫生註冊條例》修訂建議，並強調改革需平衡引入業外委員監察與維持專業效率的挑戰，建議找專業團體，如香港醫專、大學共同解決。



盧寵茂回應醫委會去年一度擱置「雙非子腦癱嬰兒」案件的決定，強調該決定基於司法程序考慮，非醫療決定，「有時不是醫生想拖慢」。



盧寵茂表示明白找非專業委員進入醫委會是一個方向，可以增加檢查，但擔心專業名詞、知識技術不熟悉。（梁鵬威攝）

盧寵茂指太多業外委員或拖慢效率

醫委會醫務衞生局正邀請醫務委員會就處理投訴及聆訊過程進行改革。醫務衛生局局長盧寵今日（31日）在電台節目指出，聆訊延誤有機會因需時索取法律文件及專家意見所致，當局會針對問題進行改革。他透露，最快可於下月向立法會提交《醫生註冊條例》的修訂建議，以期重新建立醫療專業的可信度。

針對改革方向，盧寵茂表明，增加醫委會中非業界委員的比例是考慮方案之一，旨在加強監察功能。但他同時指出，業外委員未必熟悉專業知識及名詞，若人數過多，反而可能拖慢程序效率。他提出，可在行政層面上尋求解決方案，例如邀請香港醫學專科學院、大學等本地專業團體協助提供專家意見，共同處理專家報告延誤等問題。

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧寵茂指雙非子腦癱案擱置是司法考慮

此外，盧寵茂亦首次就醫委會去年處理一宗「雙非腦癱嬰兒」投訴個案的爭議作出解釋。該案在相隔15年後方開庭聆訊，醫委會曾決定永久擱置，其後主動覆核並收回決定。盧寵茂強調，醫委會當初是基於司法層面作考慮，認為證據歷時已久，繼續審訊或存在不公平之處，此屬法律程序上的判斷，而非醫療決定。他重申，許多程序延誤與必須遵循的司法機制有關，並非醫生有意拖慢。