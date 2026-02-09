黎智英案判刑｜成功商人淪階下囚　自何人何事起轉變　一文看清

黎智英是一個白手興家的成功商人，他1990年代放下成衣生意，創辦壹傳媒集團，出版《蘋果日報》等刊物，成為傳媒大亨，並用這身份建立了國際人脈，然而他卻開始想到用他手持的第四權力，去影響大眾。黎在自辯時亦承認，他自2014年的佔中運動後，開始企得更前，至2019年，他趁著修訂《逃犯條例》在社會引發爭議，積極利用其人脈，呼籲國際制裁中國及香港官員，除了用其名下的《蘋果日報》鼓吹抗爭，亦與主張國際遊說的「重光團隊」成員往來，意圖想推翻國家政權。黎最終被裁定勾結外國勢力罪等罪成，今早(9日)被判囚20年，他的6名前下屬，以及與他有過連繫的李宇軒及陳梓華亦，被判囚6年3月至10年不等，而《蘋果日報》的3間相關公司，亦合共被判罰款超過901萬港元。



黎出生於中國的富裕家庭

黎智英為何會由成功商人，淪為一名階下囚，法官在早前的裁決書曾嘗試分析。黎在1947年在中國出生，原本出身富裕家庭，因政局動盪而失去財富，黎母更被送去勞改營，黎在約10歲時為養活弟妹開始工作，他在12歲時藏身一艘漁船偷渡來港。

傳媒業給了黎一個奮鬥市理由

法官形容黎的前半生，無疑是演繹了一個白手興家的成功故事，他經營紡織企業成功後，改為進軍傳媒業。黎亦曾在其直播訪談節目稱，他厭倦了商人身份，傳媒業給了他一個奮鬥的理由。

黎智英九十年代放下其成衣生意，在1995年6月20日創辦《蘋果日報》，他曾言傳媒業給他一個奮鬥的理由。（資料圖片）

黎智英承認，自2014年9月的雨傘運動，令他企得更前，亦由一份八卦新聞的報紙，變成反中央及港府的媒體。（資料圖片）

2014年後積極投身政治

黎在自辯時透露，他在八十年代經營服裝品牌Giordano（佐丹奴）發展不俗，並賺了點錢，1989年的六四事件後，他得到啟發，認為擁有愈多資訊會愈自由，便盟生辦報的念頭。他先在1990年創辦《壹週刊》，1995年創辦《蘋果日報》。然而《蘋果》創辦之初，只是一份以報道八卦新聞，派「狗仔隊」抓新聞的報紙，令他積極投身政治的，是2014年的「佔領中環」事件。

蘋果轉型為反中央及港府的報紙

黎自辯時亦承認，他是在那時才開始「企得更前」，亦開始更積極參與編採決策，並利用《蘋果日報》以鼓動市民上街，以爭取民主自由，由那時起，《蘋果》亦「變形」為一份反中央和香港政府的報紙。

黎智英稱在教會認識同時天主教徒的Mark Simon，並成了他的助手。（資料圖片）

Mark Simon對黎帶來舉足輕重的改變

法官又認為，對黎有舉足輕重改變的，還有他的美籍助手Mark Simon。法官以「神秘」來形容這名美國人，並認為他是案中一個主要人物，並認為他無疑是案中的共謀者。Mark Simon的神秘，在於他在《蘋果日報》並無正式職位，卻為黎處理大小事務。

教會相識迅速獲黎信任

黎智英自辯時透露，他與Mark Simon都是天主教徒，二人在教會認識，Mark很快得到黎的信任，並成為黎的左右手。黎稱他對Mark Simon的背景所知不多，只知他曾在台灣一間船運公司工作，並曾是美國共和黨香港分部的成員。

Mark Simon能安排黎見美國副總統

雖然黎稱他對Mark的所知不多，又稱二人很少談政治，但黎會把旗下多間公司和資金交託Mark全權負責。雖然庭上透露，Mark Simon可以出席美國國家安全委員會的會議，但黎仍稱他認為Mark和美國政府沒有聯繫。

但法官不信黎智英與Mark Simon會少談論政治，這明顯不是事實，認為兩人應常討論如美國參議員對《香港人權與民主法案》的取態等議題。此外，Mark Simon亦負責安排黎於2019年7月訪美的行程，並能安排到黎與時任副總統彭斯和國務卿蓬佩奧見面。

黎智英2019年訪美時曾與美國時任副總統彭斯會面，法官相信是由Mark Simon安排。

Mark Simon是黎在華府的耳目

法官指，Mark Simon似乎在各個範疇都很精通，人脈很廣，他是黎的得力助手，且無論在私人、商業和政治層面上，都是黎所信賴的盟友，黎很依賴他提供的資料，Mark Simon亦充當黎在美國政治議題上的「耳目」，黎才得以與華府官員和政治人物交往。

黎對助手的信任近乎盲目

此外，法官又認為，黎容許Mark Simon全權處理其資金，事前甚至不需經黎批准，雖然證人有指Mark有稱處理大額款項時仍需問黎，但黎聽他解釋後便不再追問。法官認為，黎在此方面的情況，接近盲目信任Mark Simon。

黎所持傳媒所持立場遠超合理範圍

法官強調，報章有立場本身並無問題，但種種證據均顯示，黎的所為遠超合理範圍。例如黎在2017年，便將台灣視為對抗中共的籌碼，主張美國在台灣加強軍事部署。他並出錢出力，重金聘用美國退役上將Jack Keane和美國國防部副部長Paul Wolfowitz任顧問，並引薦二人給時任台灣總統蔡英文。

親力親為深入參與報章運作

另一方面，黎亦利用他旗下的《蘋果日報》，進一步達至他反政府的主張。4名曾為黎工作，並曾在審訊作證證人：張劍虹、陳沛敏、楊清奇和周達權，均有提到黎如何指示下屬跟其指示行事，壹傳媒前行政總裁張劍虹曾說，黎是《蘋果》的舵手，他是個親力親為的老闆，深入參與報章運作，為報紙制定編採方針，並發出編採指示，例如他構思了「一人一信救香港」行動，便力排眾議，一意孤行。另在2019年7月1日，大批示威者闖入立法會大樓時，黎亦指示編採要報道年輕人心聲，希望能讓公眾諒解示威者。

報章管理層的政治立場需與黎相近，這從副社長陳沛敏與黎的通訊記錄可見，黎不僅視陳為信賴的員工，也視她是朋友。

法官認為黎智英視陳沛敏為朋友。(梁鵬威攝)

立場不合黎心意會很快換人

法官又指，黎的政治觀點對《蘋果》的編採方針、社論和論壇版的作者和文章的選材，也有深遠的影響。主筆楊清奇曾稱，黎為報章訂下指導原則，他們需要跟從報館的立場，即黎的立場。反修例運動期間，數名寫手的立場均沒有太大的分別，同樣是支持抗爭，及要求政府撤回修例，與黎的立場一致，若不合黎的心意，很快會換人，想留在公司，便要聽其指示。

國安法後繼續宣傳其政治理念

法官指，黎在2020年《國安法》生效前後，進一步利用《蘋果》作為平台宣傳其政治理念，包括推出英文版，並指明報道不用持平，要多報中國的負面新聞等。黎亦繼續利用他的專欄「成敗樂一笑」，和他主持的直播節目Live chat with Jimmy Lai更是宣傳其政治理念的平台。

與重光團隊成員會面提及支爆

除了利用《蘋果日報》，黎亦與「重光團隊」的成員陳梓華有往枞。陳是因為他所屬的群組想辦國際登報活動，因需要資金，輾轉聯絡上黎，之後與黎與陳見過6次面，陳作證時指黎提到想平熄勇武派的暴力，又鼓勵他們發展國際線，更在一次在台灣與陳梓華及劉祖迪的會面中，提到黎最終想達至「支爆」。

言行有所收斂卻沒有停止

法官認為，黎雖然是個精明商人，可惜他對中共充滿怨恨與仇恨，促使他走上一條充滿荊棘的道路，他亦因其行為而需面對審判。法官認為，黎似乎沉迷於將中共的文化和價值觀，轉變為西方的價值觀，使中國臣服於美國和西方的強大力量，使中國成為西方的「跟班」（lackey）。他們認為《國安法》生效後，黎仍繼續辦其直播節目，雖然言行上有所收斂，但沒有停止，最終亦因而裁定他勾結外國勢力等罪成判囚20年。

由於干犯《國安法》的被告，服刑時不會有三分之二的刑期扣減，以法官今日的刑期計算，黎服畢刑期時己96歲，而判得最輕的陳梓華，料最快可於明年出獄。

黎智英是主腦囚20年 3公司罰逾901萬

法官今就案中9名被告判刑，指黎是案中幕後主腦和推動者，且案件屬嚴重及重大罪行，就勾結外國勢力的罪名，量刑點要較其他被告為高，故黎的量刑點是18年，法官有接納黎年事已高，亦有糖尿病、眼疾、聽力下降等情況，以及他要單獨囚禁，獄中生活會比其他囚犯艱難，酌情扣減刑1年，判他就這兩罪各囚17年。

就發布煽動刊物罪，法官認為涉案文章以實體版及在網上平台發布，考慮到文章的數量、參與發布文章的各方人數，以及罪行持續的時間，法官認為屬最嚴重的級別，而該罪的量刑起點為監禁21個月，黎的角色嚴重，判囚23個月，但考慮他的求情因素，減刑1個月至22個月。

但以總體刑期計算，法官判黎的總刑期為20年。然而黎正就欺詐科技園案需服刑5年9月，最快可於今年6月就這案服刑完畢，法官准黎兩年刑期與現有刑期同期執行，即黎在現在刑期刑滿後，要再服刑18年。

蘋果日報的三間公司，法官指公司沒任何有力的求情因素，就串謀煽罪罰款4500元，就串謀勾結罪罰款3百萬元，每間要罰3百萬4500元，3間公司合共罰901萬多元。

重光團隊兩被告獲大幅度刑期扣減

法官又指，案中兩項串謀勾結罪不僅經精心策劃，且是早有預謀，並涉及使用網上平台，觸及本地及海外受眾，其中涉及重光團隊的控罪，相關活動在香港境內和境外進行。請求外國實施制裁、封鎖或者呼籲採取其他敵對行動，無論是公開進行或隱晦行事，都確實促成外國政府針對香港特區，以及針對中港政府官員採取制裁等。兩名涉這罪的被告李宇軒及陳梓華，均會以15年為量刑起點計算，但兩人均有出庭作供，雖然不認為他們是「超級金手指」，但各有超過一半減刑，陳梓華的證供更起關鍵作用，故陳梓華被判判6年3月，是眾被告中最輕，李宇軒減刑後囚7年3月。

3名蘋果編採判囚10年

至於壹傳媒及《蘋果日報》的6名高層，官認為屬嚴重罪行，起刑點為15年，其中3人，包括張劍虹、陳沛敏及楊清奇，因曾出庭作供，獲較大減刑，判囚6年9月至7年3月，餘下3人：羅偉光、馮偉光及林文宗，除了認罪獲減三分一外，已無其他減刑空間，故判囚10年，並稱這已是最低的刑期了。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/202252/2022

