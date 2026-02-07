工聯會「小花」區議員涉違泊阻消防通道　麥美娟：已發信嚴正提醒

工聯會葵青區議員周潔莹近日被揭發將私家車違規駛入屋邨消防通道，並停泊於行人路上卸貨。她事後承認錯誤並致歉，解釋因物資過多且升降機故障才出此下策。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（7日）表示，葵青民政事務專員兼區議會主席已作口頭提醒，亦已發信嚴正提醒有關的區議員，提醒「大家的行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望」。



麥美娟出席香港青年協會舉辦的「鄰舍團年飯2026」活動後會見傳媒，被問及工聯會葵青區議員周潔莹日前被揭發將私家車違規駛入屋邨消防通道，並停泊於行人路上卸貨一事，當局會否有提醒或處分。麥美娟指理解該名區議員已經向社會大眾致歉，而葵青民政事務專員兼區議會主席除了口頭提醒，亦已發信嚴正提醒該區議員。

她又指，這是今屆區議會設立履職監察機制的原因，期望區議員盡責履職之餘，其一舉一動、行為舉止都必須符合公眾對區議會、區議員的期望。

事發於2月3日下午，有市民發現一輛黑色私家車停泊於葵涌石籬邨石歡樓高層地下的行人路，該處旁為消防通道。周潔莹回應「tony網誌」查詢時承認，涉事車輛屬於其本人。她解釋，當時運載很多用於擺街站派揮春的物資，包括五張枱、四箱物品及龍門架等，本擬在邨內低層地下停車場卸貨，但當時其中一部升降機故障，加上正值人流高峰期，為免阻礙居民使用升降機，遂向保安借匙打開消防閘，將車駛入行人路卸貨。

