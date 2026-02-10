直播｜李家超：全面履行國務院發布的維護國家安全的實踐白皮書

行政長官李家超今日（10日）出席行政會議前見記者，黎智英判刑、政府暫緩強制巴士上佩戴安全帶事件成為焦點。李家超表示，國務院新聞辦公室今早發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，意義重大，港府會全力支持和履行內容，李家超表示，會領導和統籌行政立法司法機關，貫徹維護國安責任，李家超出席行政會議前見記者，《香港01》直播。



2月6日，政府刊憲廢除強制佩戴巴士安全帶新例。（廖雁雄攝）

傳媒另一關注焦點是壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，昨日（9日）被判刑20年。判辭指黎是各項串謀的幕後主腦和推動者，案件屬嚴重及重大犯罪行為，同時法庭接納黎的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，量刑時作出扣減，串謀煽動罪減刑一個月，兩項串謀勾結罪分別扣減一年，總刑期為20年監禁，其中18年與他現服刑的欺詐案分期執行。