黎智英囚20年｜各黨派齊支持量刑　葉劉：以健康不佳求情毫無根據

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果》相關公司，早前被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成，黎智英等9名被告今早(9日)在西九龍法院（暫代高等法院）判刑，黎智英被判囚20年。各大建制黨派與立法會板塊對判決發表聲明，均表示支持量刑判決。



工聯會指量刑捍衛了香港的法治核心價值，民建聯形容是維護國家安全的正義之舉，G19稱對海內外所有反中亂港之徒起到嚴正警戒作用。新民黨支持判決，黨主席葉劉淑儀對法庭接納黎智英高齡為求情理由表示認同，但對黎健康不佳等求情理由，葉劉認為毫無根據。



工聯會：量刑捍衛了香港的法治核心價值

工聯會表示，堅定支持特區司法機關依法作出的公正量刑判決，形容是香港國安法實施以來，法治力量守護「一國兩制」、捍衛香港繁榮穩定的重要體現，為香港的長治久安築牢了法治根基。

工聯會指，量刑判決彰顯了香港維護國家安全的堅定決心、捍衛了香港的法治核心價值，將繼續全力推動社會加強維護國家安全，積極配合特區政府做好及落實各項維護國家安全的工作。

黎智英（香港01）

民建聯：維護國家安全的正義之舉

民建聯支持量刑判決，認為法庭嚴審重判黎智英二十年刑期，清楚顯示法庭認為被告所犯罪行非常嚴重，意義重大，是維護國家安全的正義之舉，有助進一步維護國家安全，鞏固香港的法治基礎，保障香港的穩定與繁榮。

民建聯形容，判決充分彰顯香港的法治精神，證據確鑿，黎智英屬罪有應得，強調該案屬於違反國安法，顛覆國家政權和推翻、破壞國家根本制度、性質惡劣的嚴重刑事罪行，而非美西方勢力所美化的新聞及言論自由行為。

去年12月30日，第八屆立法會G19成員參加模擬宣誓時，影大合照。（邱達根facebook）

G19：嚴正警戒所有反中亂港之徒

立法會G19的17位議員表示，全力堅決支持判刑，並強烈譴責及反對美西方對案件的無理指責與粗暴干預。G19續指今次判決亦有效維護了我國的國家安全及特區之繁榮穩定，捍衛了法治精神，樹立了國安法的權威，對海內外所有反中亂港之徒起到嚴正警戒作用，乃特區成立以來最重要的案件和案例之一。

新民黨主席葉劉淑儀（夏家朗攝）

新民黨認同判決 惟葉劉指以健康理由求情無根據

新民黨亦支持量刑判決，形容長達156日的審訊過程公開透明，反映香港司法機關的專業性及嚴謹性，彰顯香港法治精神，量刑適合，能反映案情的嚴重性。

黨主席葉劉淑儀表示，黎智英罪行重大，判刑不應少於十年，必須嚴懲；又指法庭裁定黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此採納了《香港國安法》內罪行重大的量刑原則，她十分認同。

對於法庭接納黎智英屬於高齡，葉劉表示認同，但對於指黎健康不佳等求情理由，葉劉認為毫無根據，因為監獄設有良好的醫療設施和護理，有持續監察其健康情況。葉劉指出，黎智英在審訊期間個人作供52日，反映其精神及健康良好。