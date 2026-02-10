國安白皮書｜中聯辦：縱深推進香港維護國安工作　護航高質量發展

國務院新聞辦公室今日（2月10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人表示，白皮書全面總結香港維護國家安全的經驗啟示，有助於人們更全面理解維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，更加深刻認識香港維護國家安全面臨的形勢任務和實踐要求，更加準確把握貫徹總體國家安全觀、以高水平安全護航高質量發展的方向路徑。



2月10日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。（廖雁雄攝）

中聯辦：國安才能港安、家好、業興

中聯辦發言人指出，作為中國的一個地方行政區，維護國家安全是香港的憲制責任。香港回歸祖國近29年的實踐反復證明，國安才能港安、家好、業興。發言人強調，維護國家安全沒有完成時，只有進行時。以此次白皮書發布為新起點，香港維護國家安全工作將向縱深推進，必將持續以高水準安全護航高質量發展。

我們堅信在中央全力支持下，香港維護國家安全的法律體系和執行機制定能固根本、穩預期、利長遠，促進香港健步邁向由治及興，促進香港實現良政善治，促進香港更好融入和服務國家發展大局，促進香港長期繁榮穩定，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。 中聯辦發言人

2025年6月21日，特區政府舉辦「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

國安公署：國安法「一法安香江」 鬥爭依然尖銳激烈

駐港國家安全公署發言人發表談話表示，白皮書為進一步凝聚以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展的共識注入強大動能。發言人指出，香港國安法「一法安香江」，成為香港由亂到治的「分水嶺」，開啟了「一國兩制」實踐的新征程。

香港國安法制定實施五年多，法治效能充分彰顯。反中亂港首惡分子被依法定罪判刑，外部干預受到堅決有力反制，敵對勢力再不能肆無忌憚為所欲為。政權安全得到有效保障，治理效能得到顯著提升，法治尊嚴得到有力捍衛，「國安家好」日益成為社會主流意識。 國安公署發言人

國安公署強調，維護國家安全是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎，香港維護國家安全面臨的形勢依然嚴峻複雜，鬥爭依然尖銳激烈，駐港國家安全公署將一如既往堅定依法履職，踐行國安法治，切實發揮職能作用，全力支持香港特區全面準確實施香港國安法律，堅決防範打擊外部勢力干擾破壞，切實鞏固香港來之不易的良好局面。