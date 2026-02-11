新聞處長廖李可期重返保安局升常秘　政制局常秘懸空半年黃少珠接

常任秘書長音樂椅再轉動，政府今天（11日）公布高層任命，懸空近半年的政制及內地事務局常任秘書長，將由商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠調任，有別於早前傳出由運輸署署長李頌恩升任的消息。政府新聞處處長廖李可期則重返保安局，升任常任秘書長，未有公布處長接任人。



「行政長官表揚榜」由《基本法》第二十三條立法專責小組獲選，專責小組代表兼時任保安局副秘書長廖李可期拍片發表當選感受。（政府影片截圖）

新聞處長廖李可期重返保安局升常秘

政府新聞處處長廖李可期將於3月30日出任保安局常任秘書長。《香港01》去年四月報道，56歲的廖李可期升任新聞處處長不足一年，已「坐正」D6級政務官，已準備好升職至D8級常秘。廖李可期加入政府近35年，23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」。

黃少珠（政府新聞處）

政制局常秘懸空半年黃少珠接任

黃少珠將於明天（12日）起出任政制及內地事務局常任秘書長，接替早於去年9月已展開退休前休假的傅小慧。消息指，早前政府有意安排運輸署署長李頌恩升任政制局常任秘書長，惟免試簽駕照排隊黨事件、安全帶暫緩的問題，預料李頌恩可能要坐多一會。

張宜偉。（政府新聞處圖片）

前數字政策專員黃志光已於本月2日展開退休前休假，現由副數字政策專員（數字基建）張宜偉署任數字政策專員。