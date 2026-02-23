47人案．上訴｜劉偉聰維持罪名不成立　另12被告上訴駁回

12名在民主派47人顛履案有罪並被判囚4年5月至7年9月的被告，去年就其定罪及判刑提出上訴，連同脫罪的劉偉聰，因律政司上訴要求推翻原審的無罪裁決，這13名被告在2025年7月經上訴聆訊後，上訴庭今早(23日)在西九龍法院裁決，裁定12被告就裁決及判刑上訴，全部被駁回，而律政司就劉偉聰的脫罪上訴亦失敗，所有人維持原判。各被告聞判後表現平靜，亦有向公眾席人士揮手。



劉偉聰庭外指，對結果感到愉快，還了他公道。被問會否擔心律政司會提終極上訴時，劉回應稱律政司是法治的把關者。



脫罪的李予信，及刑滿出獄的岑敖暉、岑子杰、王百羽等，今早亦有到庭旁聽。



本身是大律師的劉偉聰，被問到是否律政司會繼續上訴，劉稱律政司是法治的把關者。(鄭子峰攝)

劉偉聰稱對結果感到愉快，認為法庭還他一個公道。(陳曉欣攝)

律政司未能證原審官就劉偉聰的裁決有悖常理

上訴庭指，原審法官接納《墨落無悔》聲明並非由劉偉聰簽署，亦接受劉稱他發現後不作澄清的解釋。他們亦考慮到劉從沒公開或直接提倡五大訴求，或綑綁式否決政府財政預算，原審法官的裁決，是相信劉純粹想得到認受性，並能與其他候選人一同競逐，故他不認為受到任何承諾約束。雖然劉在《國安法》頒布後沒有退選，但劉曾解釋因他相信其行為符合《國安法》。

上訴庭認為，原審法官有權基於整體證據，認為針對劉的案情有合理疑點，即：劉是否故意置身如此境地以賺取政治本錢，卻沒有顛覆意圖。律政司未能令人相信原審法官這個裁定是有悖常理，故裁定律政司上訴失敗，並維持劉的脫罪裁決。

上訴就另12被告裁決的主要理據

重申涉案計劃是想以非法手段癱瘓政府

法官潘兆初在裁決指，立法會不是橡皮圖章，議員審議預算案時，需根據《基本法》相關條文，他們重申涉案計畫是非法手段，由戴耀廷宣揚是「大殺傷力憲制武器」，旨在迫使特首辭職，癱瘓政府運作和強迫中央政府宣布結束一國兩制政策。該計劃是嚴重干擾、阻撓破壞，甚至顛覆特區憲制秩序的手段。

7年為量刑起點非過重

在判刑方面，法官認為以判囚7年為量刑起點，並非明顯過高。法官指涉案計劃以被告當選為手段，目標是要令香港憲制秩序陷入混亂。他們受譴責的主因是懷有上述目的參選，在選舉工程中發言或行事多少，根本沒有分別。假如該計劃涉及使用武力或威脅使用武力，量刑起點甚至可在七年以上。

已刑滿出獄的岑敖暉有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

已刑滿出獄的岑子杰(後)亦有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

原審時脫罪的李予信，今有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

17名已刑滿出獄的被告

13名涉上訴聆訊的被告

其中12名被告是自行提出上訴，當中11人，包括：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄，經審訊被裁定罪成，判刑由6年半至7年9個月不等；另外女被告黃子悅，認罪判囚4年5個月，她只就判刑上訴。她因涉理大暴動案，兩案合共判囚7年半，她認為刑期過重，故要求減刑。

律政司就大律師劉偉聰經審訊後脫罪而提出上訴。

上訴聆訊於去年7月進行，主審法官包括：潘兆初、彭偉昌及彭寶琴（現已退休）審理。

12上訴人的主要上訴理據

控方就劉偉聰上訴的主要理據

案件背景

民主派不同派別準備參與同年的立法會選舉的人士，於2020年初籌劃辦初選，希望能在當屆選舉中獲取「35+」過半數議席。然而協辦初選期間，有人提出若當選的話，將要無差別否決預算案，以癱瘓政府，有部份人士更草擬並簽署一份名為《墨落無悔》聲明，承諾當選後會依從協定。47名有份參與該次初選的人士，於2021年3月被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，當中31人認罪，14人經審訊被裁定罪成，只有李予信及劉偉聰罪名不成立。45名被判囚的被告中，至今已有17人刑滿出獄。

12名上訴人的主要理據及控方回覆

12名上訴人在上訴時提出多項法律爭議，包括無差別否決預算案是否非法行為、被告是否有顛覆意圖、顛覆罪中所指的「非法手段」是否應解讀為只涉及武力或威脅使用武力，和「非法手段」是否只局限於刑事罪行。

上訴方認為無差別否決預算案並非不法行為

上訴方指《基本法》設有制衡機制，應對行政和立法機關爭持不下的局面。相關條文列明若立法會兩度否決預算案，特首需辭職，觸發該機制不可能構成顛覆，因此無差別否決預算案並非不法行為。他們認為，議員如何行使其權力、其背後的理據，不應由法庭定奪，並認為控方需證明被告有「旨在顛覆國家政權」的特定意圖，惟案中被告沒有顛覆的意圖。此外，顛覆罪中的「非法手段」，應解讀為只涉及武力或威脅使用武力，並應局限於刑事罪行。

控方認為這構成濫用權力

律政司回應指，議員有責任審議預算案，若他們憑藉賦予他們的否決權，無差別地否決預算案，並以此迫使政府同意他們的政治主張，等同違反《基本法》第73條，構成濫用權力。若議員因有該否決權而為所欲為，實屬荒謬。律政司又指，「非法手段」不應解讀為只涉及武力或威脅使用武力，或只限於刑事罪行。

黃碧雲及林卓廷無提倡無差別否決預算案

此外，各被告亦提出其個別理據，如同屬民主黨的黃碧雲和林卓廷均指，兩人沒有簽署《墨落無悔》聲明，也沒有提倡無差別否決預算案，指原審法官引述時任民主黨主席胡志偉在選舉論壇的發言，並引用共謀者原則指控林和黃，但兩人指胡的發言僅代表出席該論壇的參選人，並不代表他倆。

鄒家成余慧明指自辯時法官干預太多

鄒家成和余慧明則指，原審法官在兩人自辯時，過分干預。其中鄒家成指原審法官提問佔了總提問的45%，令他得不到公平審訊；余慧明則指，原審官多次打斷其律師的提問，令她在某些情況下無法說出其辯解。至於發起「三投三不投」運動的吳政享指，他和戴耀廷只是討論初選和取大多數議席，沒有討論無差別否決預算案。

刑期上的上訴理據

在判刑方面，被判囚7年的何桂藍，並無就判刑提出上訴，但其餘11人，均有就定罪提出上訴，並認為量刑明顯過重，及未有給予足夠的刑期扣減。

3人爭議他們非積極參與者

其中梁國雄、黃碧雲和林卓廷均指，不同意原審法官裁定他們屬《國安法》第22條刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」，認為刑期應下調。

兩人另涉他案認為部份刑期可同期執行

此外，鄒家成與黃子悅因其他暴動案，分別被判囚5年1個月15天，以及3年1個月，初選案的法官則判他們監禁7年9個月和4年5個月，而且頒令本案和暴動案刑期分期執行，即兩人的總刑期分別為12年10個月15天，和7年6個月。他們上訴時指，兩案的刑期應可部份同期執行。

律政司則指，本案謀劃涉及癱瘓政府，可帶來毀滅性的後果，其嚴重性前所未見，認為判刑非明顯過重。

控方針對劉偉聰的上訴理據

控方認為有其他證據支持劉參與謀劃

就劉偉聰的無罪裁決上訴方面，律政司指原審法官就劉是否簽署《墨落無悔》，考慮給予不恰當的比重，強調案中有其他證據支持劉參與謀劃，要求推翻無罪裁決，案件發還原審法官重新考慮。本身是大律師的劉偉聰陳詞指，涉案時沒有提倡無差別否決預算案和五大訴求，認為原審法官已恰當考慮，上訴庭不應輕易干預原審的裁定。

案件編號：CACC253、263、268/2024

事件的來龍去脈

