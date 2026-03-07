兩會2026｜ 丁薛祥晤港區人大　重申行政主導屬各個階層共同責任

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，繼昨日（6日）參加港澳地區全國政協委員聯組會議，今日（7日）上午再到北京在人民大會堂香港廳，參與港區全國人大代表團全體會議。丁薛祥在會上強調，行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務，又稱立法會在行政主導下大有可為。



李慧琼首先發言 談堅定維護行政主導體制

全體港區全國人大早上9時在大會堂香港廳開會，今日會議由香港人大代表團團長馬逢國主持。港澳辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、基本法委員會副主任黃玉山亦有出席。

首位發言的是身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼，題目是有關堅定維護行政主導體制。她指，在維護和落實行政主導中，立法會扮演著重要角色，應帶頭全力支持配合行政長官和特區政府依法施政，把握好「支持、配合、監督、促進」四個關鍵字，做到支持政府不缺位，監督政府不越位。

丁薛祥:行政主導極其重要

丁薛祥聽取李慧琼發言後表示，行政主導這題目極其重要，這是新形勢下，國家主席習近平對香港依法治理、良政善治提出新的要求、新的課題。行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務。

立法會在行政主導下大有可為

丁薛祥指出，各方面要加強研究、探索和實踐，不斷總結，特別是立法會在行政主導下大有可為，實踐空間、探索空間和理論研究空間很大，期望在第八屆立法會期間，李慧琼帶領立法會很好探索、研究和實踐這命題，產出更多符合香港實際、中央要求的實踐成果。

丁薛祥在昨日參加港澳地區全國政協委員聯組會議時，亦有提到行政主導，稱要真正落實堅持行政主導不是一件容易的事，不僅需要行政長官及政府增強當家人意識，也需要社會各方面，包括立法機關和司法機關共同配合與支持。