十五五規劃｜梁振英：香港的五年規劃須有長遠眼光　久久為攻去做

剛在全國人大會議公布的「十五五」規劃綱要草案有關香港的章節，一再提到支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。全國政協副主席梁振英在接受香港傳媒訪問時表示，了解「十五五」規劃綱要草案，不能只看關於香港的章節，發展亦不應只局限於本港。



梁振英指，國家很多時候會持續提及一些發展方向，因為很多政策規劃都需要很長時間推動，動輒20年，因此香港制定「五年規劃」時，要有長遠眼光、堅定目標、久久為攻地去做，推動更高產值以「提升」香港作為不同中心的地位。



全國政協副主席梁振英在接受香港傳媒訪問時表示，了解「十五五」規劃綱要草案，不能只看關於香港的章節，發展亦不應只局限於本港；圖為梁振英在《香港01》經濟高峰論壇致辭。（資料圖片）

正在北京參加全國兩會的梁振英接受香港傳媒訪問時表示，或有人問香港像內地一樣制定首個五年規劃，是否失去「一國兩制」。梁振英說不會，全國人大正審議的草案，列明國家堅持「一國兩制」方針，支持港澳特區主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局。

至於香港的「五年規劃」，梁振英認為香港過去也有一些規劃涵蓋時期超越一屆政府，譬如十年房屋規劃、近年的土地開發、北部都會區等，需要的發展時間絕不是特首5年任期內可完成，並非新鮮事。

梁振英指不在「十五五」規劃香港章節的 香港都應該舉手請纓報名

梁振英強調，不能說只有5年（「五年規劃」）就用5年眼光去看，應該看長遠一些，而香港不單要謀劃五年規劃，更要「主動對接」，有些不在「十五五」規劃香港章節的部份，香港都應該舉手請纓報名，說明香港可在哪些方面出力，助力國家實現目標。

