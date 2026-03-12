全國兩會閉幕　李家超：主導編制香港五年規劃　對接「十五五」

十四屆全國人大四次會議今日（3月12日）閉幕，通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。行政長官李家超表示，他將主導編制首份「香港五年規劃」，主動對接「十五五」規劃綱要，勾勒香港在未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。



2026年全國「兩會」正在北京舉行，行政長官李家超（第二排中）今日（3月5日）列席第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕會。（政府新聞處）

李家超：感謝中央在多個重要範疇支持香港鞏固提升優勢

李家超在社交平台發文稱，「十五五」規劃綱要是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，他衷心感謝中央在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局。

李家超表示，他會領導特區政府切實履行第一責任人的角色，團結社會各界積極配合和主動對接國家「十五五」規劃，通過構建系統性的政策框架，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性、前瞻性的首份「香港五年規劃」。

3月12日，十四屆全國人大四次會議閉幕。今次會議審議通過國家「十五五」規劃綱要及《國家發展規劃法》等法規。

政制及內地事務局主責編制香港首份五年規劃

李家超透露，各政策局早前按其指示成立的預備小組，現已轉為「香港五年規劃編制小組」，會全速編製香港五年規劃，並在今年內完成有關工作。為確保編制工作順利進行，他會主導有關工作，並由政制及內地事務局主責，各司局長全力推動、共同參與。

李家超強調，深信只要大家上下一心、群策群力，首份「香港五年規劃」必會成為引領香港開創新局面、實現新飛躍的行動指南，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實的基礎，在融入和服務國家發展大局的征程中展現香港的新擔當、新作為。

李家超又指出，十四屆全國人大四次會議亦通過了《國家發展規劃法》，首次從頂層設計上就國家發展規劃進行專門立法，為制訂規劃提供剛性的法律基礎，亦就國家支持香港主動對接國家發展規劃作了原則規定，明確國家堅持「一國兩制」方針，支持香港主動對接國家發展規劃。