全國兩會閉幕 李家超：主導編制香港五年規劃 對接「十五五」
撰文：文維廣
出版：更新：
十四屆全國人大四次會議今日（3月12日）閉幕，通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。行政長官李家超表示，他將主導編制首份「香港五年規劃」，主動對接「十五五」規劃綱要，勾勒香港在未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。
李家超：感謝中央在多個重要範疇支持香港鞏固提升優勢
李家超在社交平台發文稱，「十五五」規劃綱要是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，他衷心感謝中央在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局。
李家超表示，他會領導特區政府切實履行第一責任人的角色，團結社會各界積極配合和主動對接國家「十五五」規劃，通過構建系統性的政策框架，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性、前瞻性的首份「香港五年規劃」。
政制及內地事務局主責編制香港首份五年規劃
李家超透露，各政策局早前按其指示成立的預備小組，現已轉為「香港五年規劃編制小組」，會全速編製香港五年規劃，並在今年內完成有關工作。為確保編制工作順利進行，他會主導有關工作，並由政制及內地事務局主責，各司局長全力推動、共同參與。
李家超強調，深信只要大家上下一心、群策群力，首份「香港五年規劃」必會成為引領香港開創新局面、實現新飛躍的行動指南，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實的基礎，在融入和服務國家發展大局的征程中展現香港的新擔當、新作為。
李家超又指出，十四屆全國人大四次會議亦通過了《國家發展規劃法》，首次從頂層設計上就國家發展規劃進行專門立法，為制訂規劃提供剛性的法律基礎，亦就國家支持香港主動對接國家發展規劃作了原則規定，明確國家堅持「一國兩制」方針，支持香港主動對接國家發展規劃。
