李家超：宏福苑居民四月中下旬可上樓執拾　月內公布詳情

相隔一個月，行政長官李家超今天（17日）出席行政會議前會見傳媒。被問到伊朗戰事令國際油價上升，政府會否介入以免影響民生，他表示已提醒油公司負社會責任，並要求增加油價變動的資訊透明度，如發現合謀定價，競委會會行使權力要求提供資料及出席聆訊。



3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

香港五年規劃年底出爐 第四季公眾諮詢

李家超會見傳媒時先主動提及人大會議上周閉幕，期間通過十五五規劃，特區將主動對接為香港制定五年規劃。他指，對接會為香港帶來機會、商機、人才等，而且國家人口逾14億，消費市場龐大，人工智能等居於世界前列，亦有發展不少高新科技，強調「國家發展為香港東風」。

李家超認為香港制定五年規劃，可壯大香港優勢，目前本港人才競爭力全球第四、國際金融中心排行第三，以及為四大國際航運中心之一 。他續指，十五五規劃中，明確列明支持香港發展金融、航運、中外文化交流、北都建設等，明確支持香港提升競爭力。五年規劃可令市民知道五年後香港發展的情況，使發展經濟改善民生成為不斷的循環。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

與立法會建立研究及意見收集機制 3至4個月完成工作

他指制定香港五年規劃，將由行政長官作主導，政制局主責。他建議政府與立法會建立協同研究及意見收集機制，引述立法會主席李慧琼反應正面。政制局和立法會相關小組將協調研究和分析，收集意見，即時匯集結果，配合協助政府行政主導下制定五年規劃，目標小組3至4個月完成工作，今年第四季公眾諮詢，年底提交文本。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

李家超關注油價升：提醒油公司社會責任 如合謀定價會執法

被問到伊朗戰事對香港影響，令油價上升，影響民生，政府會如何評估影響，有何部署；油價上升，除了環境局約見油公司之外，政府還有否其他措施？

李家超表示，中東局勢緊張令油價上升，形容政府非常關注，燃油供應價格影響日常生活，如公共交通、航空運輸、運費、油價等，間接影響民生需要，故要確保能源供應穩定。他指，會監察油價價格變動的資訊透明度，審慎考慮合理性、需要性，並提醒油公司社會責任。他說已與供應商接觸，為確保能源供應穩定，要求供應商有足夠庫存及有預案，針對不同情況作好準備，如供電方面，考慮調整燃料組合，例如天然氣、煤炭、核電比例，做好預案。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

他指，油公司必須提供更多即時價格變動的資訊，提升市場或價格透明度，政府部門已就位，如商經局下的競委會及消委會，其中競委會會密切監察市場運作，如合謀定價會要依法行使權力，索取資料及要求出席聆訊。他指，環境局本周都會約見燃料供應商，要求提供更多資料，增加透明度。 李家超指，伊朗戰事會帶來短期衝擊、亦有機遇，衝擊包括航空受壓比較大、票價上漲、航班減少，但是機遇是香港在中長期有資金流入，對香港家族辦公室有幫助。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

中東局勢為香港帶來機遇

至於中東局勢對香港的影響，李家超指中東發展迅速，所以自己早前極力發展中東市場，出訪當地，並成功簽訂不少協議。他又認為目前情況說明香港優勢，並為香港帶來機遇，因為香港的局勢穩定且安全，而這些對投資者而言十分重要，香港在這些方面表現得好更是和中東成為強列對比。他認為香港和國家，以及與國際有聯繫，香港可確保投資者有大量投資機會。

香港正開拓中東市場，而會否因為局勢不穩暫緩？李家超表示，過去幾年中東GDP增長矚目，且多元發展，除了產油產業外還有很多產業，香港多年來與中東建立良好關係，合作落成很多項目，形容合作不會因為中東局勢影響合作。他希望緊張局面紓緩，相信中東國家要分散風險，因其資金充裕，安全、有發展機會的香港的優勢突顯。

他指，香港連接內地和國際市場，優勢無可取代，且安全、自由，非常具競爭力。李家超稱，不會減慢與中東合作的步伐，會更積極與中東投資者接觸，透露已有投資者正考慮如何利用好香港作為安全投資的地方。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

政務司副司長月內公布宏福苑居民回家安排

另外，被問到宏福苑下月會讓居民上樓，詳情如何，聽證會有否主要官員作供；居民有否對重建方案有回應？李家超表示，非常希望盡快安排居民回家收拾物件，但要確保安全有序，因為很多單位嚴重受損、無水電和電梯，舉例要妥善安排長者回去、樓梯要有安全設置，強調要盡快安排。

他表示，已經要求政務司副司長盡快部署足夠人手，以求有明確指引，會要求月內公布安排，四月中下旬令居民上樓。至於長遠住宿安排，居民開始了解不同方案的細節，這個階段會讓專隊和財政司副司長做總結，希望依據自己意願做決定，有特殊個案再釐清，強調尊重居民意願。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

收購宏志閣？李家超：尊重意願 達高度共識會再商討

被問到宏福苑長遠安置安排的解說工作進展，沒被大火波及的宏志閣居民是否願意出售單位，李家超指有宏志閣居民希望獲得與其餘幾座居民相同的安置方案待遇，但亦有居民希望在宏志閣居住。由於宏志閣未有受大火波及，政府需要尊重他們的意願，所以政府不會主動收購，將他們放在收購方案之外，不過如宏志閣居民有高度共識，希望納入收購方案，屆時政府會再與宏志閤居民商討，政府溝通隊會持續提供協助。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

李家超要求彈性規劃北都土地 便利措施加快工程進度

被問到十五五規劃草案中的港澳專章明言要加快北都建設，政府最快今日會有附屬法例簡報會，是否代表著政府加快北都建設的第一步，李家超指，今次提出專屬法例就是為了落實相關要求，今天會向立法會發文件展開諮詢，希望有關法例今年內通過。

他解釋發展北都的重要性，提到北都將有相當於全港三分一的人口居住，產業發展更重要，希望提升產業結構，如先進產業，認同北都要提速發展，不過強調要重視發展質量，例如選擇甚麼企業落戶。他表示，附屬法例希望確保質量速度並行，希望能與立法會達到一致想法。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

他對法例提出三個要求，一、容許彈性動態規劃北都土地；二、透過不同便利措施加快工程進度；三、便利跨境的元素，人流、物流、資金流等，確保企業落戶北都。李家超指，會全速推行北都，並確保任何決策和措施質量、效果過關。