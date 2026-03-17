直播｜李家超行會前見記者　中央要求提升治理效能、十五五成焦點

相隔一個月，行政長官李家超今天（17日）出席行政會議前會見傳媒。全國兩會上周閉幕，涉及港澳的重點除了十五五規劃，國務院總理李強亦在《政府工作報告》裏首次提出「提升港澳依法治理效能」，及「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」，並沒有如去年提出「深化國際交往合作」，預料成為記者會的焦點。



《香港01》直播。



3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李強作政府工作報告。（香港01直播截圖）

李強發表政府工作報告首提出「提升港澳依法治理效能」

李強發表的任內第三份《政府工作報告》，有關港澳的篇章首次提出「提升港澳依法治理效能」，及「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」，並沒有如去年提出「深化國際交往合作」。另外，自2018年起寫入工作報告的支持港澳「融入國家發展大局」表述，今年起改為「支持港澳更好融入和服務國家大局」。

3月4日，港澳辦主任夏寶龍會見列席人大開幕會的香港行政長官李家超。（港澳辦）

十五五綱要：支持港澳鞏固提升競爭優勢 加快北都建設

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，規劃綱要提到要支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，支持香港建設國際創新科技中心，以及加快北部都會區建設。草案又提出要完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。