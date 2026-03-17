直播｜李家超關注油價升：提醒油公司社會責任　如合謀定價會執法

相隔一個月，行政長官李家超今天（17日）出席行政會議前會見傳媒。全國兩會上周閉幕，涉及港澳的重點除了十五五規劃，國務院總理李強亦在《政府工作報告》裏首次提出「提升港澳依法治理效能」，及「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」，並沒有如去年提出「深化國際交往合作」，預料成為記者會的焦點。



《香港01》直播。



3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

香港五年規劃文本今年底出爐

李家超會見傳媒時先主動提及人大會議上周閉幕，期間通過十五五規劃，特區將主動對接為香港制定五年規劃。他指，對接會為香港帶來機會、商機、人才等，而且國家人口逾14億，消費市場龐大，人工智能等居於世界前列，亦有發展不少高新科技，強調「國家發展為香港東風」。

李家超認為香港制定五年規劃，可壯大香港優勢，目前本港人才競爭力全球第四、國際金融中心排行第三，以及為四大國際航運中心之一 。他續指，十五五規劃中，明確列明支持香港發展金融、航運、中外文化交流、北都建設等，明確支持香港提升競爭力。五年規劃可令市民知道五年後香港發展的情況，使發展經濟改善民生成為不斷的循環。

他指制定香港五年規劃，將由行政長官作主導，政制局主責。他建議政府和立法會建立協同行政立法意見收集機制，引述立法會主席李慧琼反應正面。政制局和立法會相關小組將協調研究和分析，收集意見，即時匯集結果，配合協助政府行政主導下制定五年規劃，目標小組3至4個月完成工作，今年第四季公眾諮詢，年底提交正式文本。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超關注油價升：提醒油公司社會責任 如合謀定價會執法

被問到伊朗戰事對香港影響，令油價上升，影響民生，政府會如何評估影響，有何部署；油價上升，除了環境局約見油公司之外，政府還有否其他措施？

李家超表示，中東局勢緊張令油價上升，形容政府非常關注，燃油供應價格影響生活，影響公共交通、運輸、運費等，影響民生需要，故要確保能源供應穩定。他指，會監察油價價格變動的透明度，審慎考慮合理性，並提醒油公司社會責任。他說已與供應商接觸了，為確保能源供應穩定，要求供應商有足夠庫存及有預案，針對不同情況作好準備，包括調整生產源頭組合，例如天然氣、煤炭、核電比例，做好預案。

他指，油公司必須提供更多即時價格變動的資訊，提升市場或價格透明度，政府部門已就位，如商經局下的競委會及消委會，其中競委會會密切監察市場運作，如合謀定價會要依法行使權力，要求出席聆訊。他指，環境局本周都會約見燃料供應商，要求提供更多資料，增加透明度。 李家超指，伊朗戰事會帶來短期衝擊、亦有機遇，衝擊包括航空受壓比較大、票價上漲、航班減少，但是機遇是香港在中長期有資金流入，對香港家族辦公室有幫助。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李強作政府工作報告。（香港01直播截圖）

李強發表政府工作報告首提出「提升港澳依法治理效能」

李強發表的任內第三份《政府工作報告》，有關港澳的篇章首次提出「提升港澳依法治理效能」，及「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」，並沒有如去年提出「深化國際交往合作」。另外，自2018年起寫入工作報告的支持港澳「融入國家發展大局」表述，今年起改為「支持港澳更好融入和服務國家大局」。

3月4日，港澳辦主任夏寶龍會見列席人大開幕會的香港行政長官李家超。（港澳辦）

十五五綱要：支持港澳鞏固提升競爭優勢 加快北都建設

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，規劃綱要提到要支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，支持香港建設國際創新科技中心，以及加快北部都會區建設。草案又提出要完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。