巴拿馬港口爭議獲中央出頭　李澤鉅兩會有感而發表謝意｜政圈風聲

長和賣巴拿馬運河港口風波持續，港口特許經營權被當地法院裁定違憲後，設施及財產遭巴拿馬政府強行接管。風浪未平息，李澤鉅如常到北京出席上周閉幕的全國兩會會議。《香港01》獲悉，他在政協小組會議之中，對於中央出手相助，突然有感而發，簡短發言多謝中央保護海外資產及投資。有知情人士透露李澤鉅以正常聲線發言，沒如有指他顯得激動、甚至「想喊」。不過有政圈中人都思考北京與長和的關係是否回暖。



巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

長和賣碼頭風波去年兩會發酵

長和賣碼頭的風波打從去年兩會期間便發酵，當時集團原定向「貝萊德-TiL財團」出售巴拿馬在內的全球43個港口資產，總企業價值228億美元（約1,778億港元），當中市傳美資貝萊德將控制巴拿馬兩港口的控制權，而意大利Aponte家族持有的地中海航運及TiL集團，將控股其餘港口。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

港澳辦接連轉載文章批評長和

不過，交易引起中央注意。港澳辦接連轉載評論文章，質疑長和售港口資產非普通商業行為，文章又說兩名已故商人霍英東、包玉剛以英勇行動詮釋「站著抗爭」，向世界宣告中國企業不會在強權面前屈膝，反問如果看不清美國政客「既要錢、更要命」的本質，或許一時可賺到大錢，但最終是沒有前途，形容會背上歷史罵名。

長和失巴拿馬兩港口特許經營權

中美角力下，這一宗賣港口的交易，令長和與北京的關係陷入緊張局面。中方介入審查監管交易，導致告吹。其後長和指買方財團引入中國內地的主要策略投資者加入，成為財團重要成員。當時，據報中國要求國企中遠海運集團在長和出售港口交易中獲得控股權。不過，今年事態急轉直下，長和在巴拿馬的兩港口特許經營權，被當地最高法院裁定違憲，巴拿馬政府接管。長和直指巴拿馬政府行動違法，訴諸國際仲裁。

2026年1月30日，巴拿馬巴拿馬城，一輛汽車駛過巴拿馬港口公司 (PPC) 的巴爾博亞港（Balboa Port）行政入口。此前，巴拿馬最高法院宣布香港長江和記實業（CK Hutchison）持有的關鍵港口經營合約無效。（Reuters）

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

中央為長和出頭反制 維護海外中國企業合法權益

與此同時，中央為長和出頭。外長王毅月初表明堅決維護海外中國企業的正當合法權益，堅決反制針對中國企業的無理打壓，幫助企業來提升防範風險和法律維權的能力。除了出口，亦有出手反制。中遠海運暫停在巴爾博亞港的營運，據報同時要求國企暫停與巴拿馬的新投資項目談判，並加強對巴拿馬進口產品的檢疫。

12月7日，立法會選舉投票日。長和主席李澤鉅到會展投票。（羅國輝攝）

李澤鉅兩會開會有感而發多謝中央

一年間，賣港口爭議劇變。中央與長和對巴拿馬的態度轉趨一致，槍口對外。李澤鉅日前如常到北京出席上周閉幕的全國兩會會議。《香港01》獲悉，他在政協小組會議之中，對於中央出手相助，突然有感而發，多謝中央保護海外資產及投資，發言約一分鐘。有知情人士透露李澤鉅以正常聲線發言，沒如有指他顯得激動、甚至「想喊」。

12月7日，立法會選舉投票日。長和主席李澤鉅到會展投票。（羅國輝攝）

北京與長和關係回暖？

據了解，李澤鉅當時身處的政協小組會議，是討論最高法院及最高檢察院報告，官方都是聆聽為主，沒有作出回應。不過，李澤鉅大談中央保護海外資產及投資，其實也是貼題。皆因最高人民檢察院工作報告提到「加強海外利益司法保護，依法維護我國公民、企業合法權益」。

最高法院報告亦指，加強海外利益司法保護；引導「走出去」企業依法經營、防範風險。今次李澤鉅有感而發表謝意，令人思考北京與長和的關係是否回暖。惟有建制中人都不敢跟車太貼，持觀望態度。