01消息｜立會擬設六小組配合政府協同機制　制定香港五年規劃

香港將制定首份五年規劃，行政長官李家超早前建議在行政主導下，政府與立法會設協同研究及意見收集機制。立法會今日（19日）舉行內部會議介紹協同機制。《香港01》獲悉，立法會初步擬就六大範疇，包括金融及貿易、土地房屋和加快發展北都、區域合作等，設六個工作小組，每名議員會按自己興趣加入一個工作小組，跟進相關議題。



據悉，在加入小組後，議員將與相關政策局及持份者溝通，並參與閉門會議。在行政主導的前提下，議員可協助政府檢視相關法例是否需要修改，或檢視是否需要成立法定機構等。



政府與立法會就香港五年規劃 制定協同機制

為對接國家「十五五」規劃，香港將自行制定五年規劃。李家超周二（17日）出席行政會議前見記者時提到，為協助政府在緊迫時間內完成工作，建議在行政主導下，政府與立法會協同研究及意見收集機制，協同機制將由政制及內地事務局與立法會相關小組委員會協同組織合作平台，需要在三至四個月內完成工作，政府會總結意見及研究，全速制定香港五年規劃，並會在今年約第四季展開公眾諮詢，將在年底公布香港五年規劃的正式文本。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

聚焦六範疇 培育新產業加快北都

署理政制及內地事務局局長胡健民今日在出席立法會會議時提到，政府初步定出六大專題範疇作諮詢，包括金融及貿易，創新科技和產業升級，土地房屋和加快發展北都，區域合作層面、融入粵港澳大灣區，共建一帶一路，深化國際交往合作，民生及社會發展，就業、醫療關愛共融，以及文化體育旅遊和綠色生活方面。

消息：立會擬設六工作小組對接

立法會主席李慧琼今日與全體議員舉行內部會議，向議員介紹協同機制運作。《香港01》獲悉，為更好對接政府，立法會將按照政制局初步訂出的六大範疇，設立六個工作小組，負責跟進相關議題。每名議員會按自己的興趣加入一個工作小組，初步估計每個小組會有約15名議員。

在加入工作小組後，議員會按自己所屬的範疇，與相關的政策局、持份者溝通。有關政策局亦會適時舉行閉門會議，讓議員與官員、持份者溝通。各工作小組需要按其負責的範疇，檢視香港在有關方面的發展，並研究香港在制定五年規劃時，如何更好對接「十五五」規劃。另外，議員可在行政主導的前提下，協助政府檢視相關法例是否需要修改的地方，或是否需要成立法定機構等。

3月19日，立法會主席李慧琼向全體議員介紹協同政府制訂香港五年規劃的機制。（李慧琼facebook）

據了解，為協助工作小組更好分配工作，內務委員會早前成立的「香港主動對接國家十五五規劃小組委員會」，20名成員將會分別成為六大範疇工作小組的協調人，他們會分成3至4人一組，協調議員加入不同工作小組，令小組的組成更平均，及方便日後的工作。 20名成員包括姚祖輝、陳仲尼、劉智鵬、吳秋北、嚴剛、何俊賢、劉業強、邱達根等。

據聞，李慧琼在會上表明，現時六個工作小組負責的方向，日後可能會再有微調。