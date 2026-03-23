民建聯換屆｜正副主席不變　副秘書長換人　前副總理女婿掌監委會

去年因應立法會選舉延任執委會年的民建聯，完成執委會換屆。今日（23日）公布新領導層名單，一如《香港01》早前報道，主要高層連任，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬，至於副秘書長則換人，由屯門區議員葉文斌轉為觀塘區議員張琪騰。監委會主席一如所料由上屆副主席、國務院前副總理張高麗女婿李聖潑出任。



3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

民建聯執委換屆選舉結束，爭取連任的48人全數當選，包括現屆領導層黨主席陳克勤及一眾副主席、秘書長。棄選議員連任成功，包括黃英豪、梁熙、顏汶羽。17人「新丁」參選，8人落敗，包括5名區議員。當選的9名新人分別是民建聯元老葉國謙的兒子葉亦楠、青年民建聯主席劉毅、做過衞生署合約醫生的青年民建聯副主席唐楚軒等。

3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

民建聯換屆正副主席不變 副秘書長換人

換屆後第一次執委會今日（23日）開會，選出常務委員，再由常委互選產生領導層。現屆主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬，副秘書長由屯門區議員葉文斌改為觀塘區議員張琪騰，司庫莊惠明。

民建聯葉文斌。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳克勤解釋副秘書長換人：希望訓練年輕人更有擔當

被問到為何民建聯副秘書長改為張琪騰，陳克勤首先代表領導層對葉文斌過去的工作予以肯定，隨後指副秘書長的工作繁重，希望能透過此職位訓練年輕人，令他們更有擔當，盡快協助民建聯發展。他續指，張琪騰能獲任，代表黨內對他有很大期望，希望他能用商界背景為政黨發展作貢獻，利用地區工作經驗協調好更多地區支部。

3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

盧文端轉任會務顧問 前副總理女婿掌監委會

由於盧文端不尋求連任監委會主席，轉任會務顧問，主席一職由副主席李聖潑繼承。他是國務院前副總理張高麗的女婿。

李聖撥表示，監委會工作是監察領導層，為領導層提供意見和建議。他稱衷心感謝前任盧文端的工作，很榮幸接替成為主席，未來會努力確保監委會有效運作。

民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。（民建聯）

民建聯新執委名單

丁江浩 李幗喜 洪錦鉉 胡綽謙 莊惠明 陳博智 楊學明 劉毅 關浩洋 古揚邦 周浩鼎 許華傑 陳壇丹 葉文斌 潘卓斌 朱立威 林心廉 唐楚軒 郭芙蓉 陳學鋒 葉亦楠 潘景和 朱麗玲 林德成 祝慶台 陳克勤 陸地 葉傲冬 鄭泳舜 何俊賢 姚銘 張琪騰 梁熙 陳勇 植潔鈴 葛珮帆 黎榮浩 余仲良 施永泰 陳恒鑌 黃冰芬 董健莉 蕭煌忠 呂堅 柯創盛 莊元苳 陳偉明 黃英豪 劉天正 賴嘉汶 李家良 洪連杉 莊展銘 陳凱榮 楊田田 劉佩玉 顏汶羽

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3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

陳克勤：將成立小組邀持份者探討政策

陳克勤指，民建聯接下來的重點工作，包括配合港府制定首個五年規劃，對接國家「十五五」規劃，並計劃在政府政策推出後，成立小組邀請不同持份者探討：促進黃金證券市場、低空經濟、新能源產業等發展；推動樓宇維修管理制度改革，跟進宏福苑安置工作；加強地區工作，為居民排憂解難等。