謝小華上馬｜曾是政府「樓后」　持近30住宅商業物業及車位

國務院根據行政長官李家超提名，今日（30 日）決定任命謝小華為政制及內地事務局局長。現年61歲的謝小華，1987年加入政府，2025年從政府退休，最後職位為環境及生態局常任秘書長（環境）。



翻查資料，根據2022年「第一層指定職位人員」的投資及權益登記冊，當時出任環境局常秘的謝小華，是政府持有最多物業的高官，共擁有18個工、商、住宅物業和9個車位，大部份住宅單位位於港島，部分自用、部份租出。



環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華將於明年1月2日開始退休前休假。（政府新聞處提供）

謝小華持有4間公司權益

「第一層級政府人員」每年須登記在香港及香港以外地區的相關投資和權益，登記表要在8月初備妥，供公眾查閲。2022年的登記冊顯示，謝小華持有最多物業，共18個物業及9個車位。她在港島有9個住宅物業、1個出租商業物業，及3個車位；於九龍擁有5個住宅單位，及6個車位；在新界擁有1個自用工業單位，部份物業及車位由她與家人共同持有，或由家人共同擁有的公司持有。她另擁有内地1個自用商業物業，及1個英國出租住宅物業。

根據投資及權益登記冊，謝小華申報持有4間私人公司1%或以上的股權，但無利益衝突。

謝小華在去年1月2日展開退休前休假，去年4月，她曾再入市，豪擲3480萬元購入九龍塘帝景峰帝景居一個4房單位，實用面積1952方呎。