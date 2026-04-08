律師會下周訪京四日見八部委　向港澳辦如實反映對港區國安法意見

香港律師會理事會下周一（13日）起訪京四日，探討法律專業在貢獻國家發展，加強內地與香港法治協作中的角色和機遇，以及如實反映社會對港區國安法等不同議題的意見。



律師會今日（8日）新會址開幕，律政司司長林定國、行政會議會召集人葉劉淑儀、中央港澳辦八局副局長余向軍、中聯辦法律部部長劉春華等出席。

香港律師會會長湯文龍指，香港法律制度依然穩健。(何夏怡攝）

湯文龍：香港法律制度依然穩健

律師會會長湯文龍致辭時表示，出席嘉賓雲集一堂，充分體現社會各界對法治的共同尊重，反映對香港法律專業長久以來所實施的獨立自我監管制度的信心。他強調，香港法律制度依然穩健，包括世界正義工程法治指數在內的國際評估，一再確認香港在廉潔程度及監管執行等方面的優勢。

他又提到，生成式人工智能的迅速發展，正重塑包括法律專業在內的各類知識型專業，法治必須繼續成為科技發展的指導框架，法律專業有責任確保其進步是以原則為基礎，以創新去服務社會。

律師會下周訪京四日 反映社會對國安法意見

全國兩會上月通過的《十五五規劃綱要》，其中港澳專章提出支持香港鞏固提升競爭優勢，推動香港更好融入和服務國家發展大局。湯文龍表示，理事會將於4月13至16日赴北京展開年度公務訪問，四日行程將到訪八個部委以及安排兩場交流會。律師會表示將與內地政府、多個相關部委和機構交流，探討法律專業在貢獻國家發展，及加強內地與香港法治協作中的角色和機遇。

律師會會長湯文龍。（潘耀昇攝）

港區國安法實施細則上月修改，拒絕提供被檢取電子設備密碼者最高判囚一年，目前涉及法律專業保密權的資料不得檢取，修訂後聲請人須14日內指明所涉材料具體範圍、享有保密權原因等，政府解釋部分聲請人以空泛理據提出保密權聲請，或濫用程序拖延案件進度。

湯文龍會後被問到修訂針對法律專業保密權的影響，他說律師會仍在研究，指客戶委任律師時都受保障，改細則並不構成影響，「有咩都經法庭，唔係坊間講政府就咁出聲」，亦表示暫時理解改國安法實施細則是根據現有法律框架，暫時看不到對自由有任何影響。

至於訪京拜訪中央港澳辦期間，會否反映香港社會對國安法的意見，他表示一定會，就不同法律議題向中央港澳辦領導如實講香港情況。