油價飆升政府擬推出補貼　資助業界渡過難關｜政圈風聲

油價飆升推高運輸業等商用車營運成本，繼有邨巴揚言減班，有校巴公司更警告「離場唔做」。《香港01》獲悉，政府關注油價上升對業界的困境，其中一個紓困方向，是考慮推出補貼資助，助運輸業等渡過難關，具體幅度有待拍板。政界預料資助是針對商用車，作為短期措施可以紓緩營運壓力。消息指，財務委員會明天（10日）下午計劃召開緊急會議，討論油價飆升問題。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

油價飆升 運輸業首當其衝

伊朗局勢、中東衝突導致全球油價飆升，運輸業首當其衝有校巴公司形容營運「蝕到入肉」，揚言「做到學期尾，索性唔做囉，賣車囉」，期望政府加快考慮協助業界的措施。目前，各國推出不同政策應對能源壓力，例如馬來西亞、泰國補貼燃油，韓國、印度寬減燃料稅。國家亦有出手，為了平抑國際油價飆升帶來的影響，發改委推出政策調控壓抑油價，汽油、柴油每噸實際加少了380元及370元。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

洗衣業面對難關

不只運輸業受影響，中東戰事持續，亦令洗衣業界面對難關。有行內人表示，俗稱「紅油」的免稅工業柴油價格由開戰前每公升6元升到近日17元，每月單是油費支出已增加過百萬，形容現時是「洗一件、蝕兩件」。洗衣廠主要為酒店、醫院等提供服務，價錢早已投標決定，難將成本轉嫁給客戶，已經暫停接收新訂單，並凍結人手。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

油價飆升政府擬推出補貼 短期資助業界渡過難關

政府四月起因應國際油價波動，每周發布車用燃油價格一周走勢，環境及生態局逢周三更新資料，5間本港油公司每公升車用柴油，如對比伊朗戰事前，已加價至少10至12次，累計升幅為5.1元。

《香港01》獲悉，政府關注油價上升對業界的困境，其中一個紓困方向，是考慮推出補貼資助運輸業渡難關，具體幅度有待拍板。政界預料資助是針對商用車，作為短期措施可以紓緩營運壓力。對於其他國家寬減燃油稅，據了解政府暫時未考慮。不少議員關注油價加幅，曾問政府會否考慮向車主提供燃油補貼，當時環境及生態局局長謝展寰並沒「落閘」，指會繼續監察價格變化，檢視進一步考慮其他措施的需要。運輸及物流局亦指若公共交通營辦商有需要幫忙，政府會考慮。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

消息：立法會委員會緊急開會討論油價

新民黨立法會議員何敬康曾要求在4月1日立法會會‍議上提出急‍切質詢，關注政府會否實施臨時措施減燃油稅，訂立適時啟動調控措施的機制，以及設油價上限，惟立法會主席李慧琼拒絕批出討論，指並非急切至必須在當天大會上討論，因油價高企的情況已持續一段時間，日後提問亦不失意義。

消息指，立法會財務委員會明天（10日）下午計劃召開緊急會議，討論油價飆升問題。政界預料，今次政府推出資助是針對商用車，作為短期措施而言，相信可以紓緩營運壓力。