直播・國安教育日｜夏寶龍盼港編好五年規劃　企業家積極參與北都

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，維護國家安全委員會在會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。港澳辦主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮並致辭。他表示，一時安全不等於永遠安全，有人在大埔宏福苑火災後妄圖以災亂港，災情被政治化，認為反映反中亂港分子處心積慮，要警惕外部勢力插手風險，加強底線思維，形容他們肆意抹黑香港、攻擊「一國兩制」，要堅決回擊。



說畢國家安全風險後，夏寶龍談發展。他說，相信港府履行好當家人職責，編制好首個五年規劃，相信司法立法會於行政協作配合，提供「十五五」時期的香港提供有力法治保障。



《香港01》直播。



2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

夏寶龍會展視像致辭

港澳辦主任夏寶龍以視像形式發表主旨講話。他表示，今天是第十一個全民國家安全教育日，習近平強調「十五五」時期基本實現社會主義現代化的關鍵時期，要更加注重統籌發展和安全，通盤考慮內外部安全。去年十二月，習近平在聽取李家超述職時指出，港府要主動對接國家「十五五」規劃，深度參與大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。他指，習近平的論述深刻揭示了發展和安全的關係，他就學習貫徹習近平重要講話精神談幾點意見。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（楊凱力攝）

夏寶龍：沒有安全一切無從談起

第一，以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港由亂到治、由治及興的內在邏輯，倍加珍惜來之不易的局面。他指，修例風波時黑暴肆虐，香港被破壞面目全非，市民基本安全得不到保障，香港國安法在此背景下相繼有來，國安公署等機構相繼設立，香港維護國安工作取得歷史性成就。他指，香港重新成為世界上最安全城市之一，各國投資者紛至沓來，有了新安全格局的保障，「一國兩制」優越性得到彰顯，投資者利益得到更好維護，有安全才有發展，沒有安全一切無從談起。他指，香港有今天局面殊不容易，希望不斷增強維護國安的意識。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

夏寶龍：宏福苑災情被政治化 要加強底線思維

第二，以高水平安全護航香港由治及興需要清晰認識，安全不是一勞永逸，對於各種風險隱患要保持警惕。一時安全不等於永遠安全。他指，國務院今年2月發佈白皮書，全面回顧了香港實現國安的歷程，就是提醒大家要居安思危。他指，有人在大埔火災後妄圖以災亂港，災情被政治化，反中亂港分子在處心積慮，要警惕外部勢力插手風險，加強底線思維，形容他們肆意抹黑香港、攻擊「一國兩制」，要堅決回擊。他續指，當前地緣衝突頻發，可能影響香港，要做好充分準備，祖國永遠是香港的堅強後盾。他指，要加強防範恐佈襲擊等風險，要築牢全方位公共安全，加強市民幸福感。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（楊凱力攝）

他指，香港制定首個五年規劃很有意義，突出了北都這個重點，推動產學研和教育科技人才發展，要著力鞏固提升傳統優勢，要更好發揮香港國際金融中心地位在國家發展中的作用、提升高端航運服務水平、發揮國際貿易中心優勢、向附加值領域轉型升級。他續指，要強化國際高等教育樞紐等，以科技創新引領發展等。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（楊凱力攝）

相信港府履責編好五年規劃 籲企業家積極參與北都

第四，以高水平安全護航由治及興，要全社會努力和守護，匯聚磅礴力量，他表示，建設美好香港是共同責任，只要全體香港市民心往一處想，勁往一處使勁，就能鞏固發展態勢，相信港府會履行好當家人職責，更好統籌安全和發展，編制好首個五年規劃，結合高效市場和有為政府，更有力推動香港由治及興。

他指，相信司法立法會於行政協作配合，提供「十五五」時期的香港提供有力法治保障。他呼籲大家勇擔社會責任，主動把自身發展融入美好香港建設、國家發展大局，以實際行動詮釋愛國愛港。他呼籲企業家積極支持參與推動北都建設。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（楊凱力攝）

夏寶龍盼積極參與北都建設熱潮逐夢打拼

夏寶龍表示，希望社會各界全力支持特首和政府依法施政，不斷凝聚主動對接「十五五」的意識，拼經濟、惠民生；希望青年把握「十五五」時期國家和香港發展的重大機遇，積極參與北都建設熱潮中，逐夢打拼，綻放青春光彩。他表示，香港迎來發展最好時期，在「十五五」新征程上，有祖國堅強後盾，有香港市民的奮鬥，香港高質量發展必將欣欣向榮，「一國兩制」必將越走越穩、越走越好。

他續指在黎智英法院公平公正公開審訊後被判罪成，法院判決後，國務院新聞辦公室發表一國兩制下香港維護國安實踐白皮書總結，指出中央對港國安有根本責任，港對國安有憲制責任，要以總體國家安全觀為指導，使香港高質量發展符合國家根本利益、香港福址和外來投資者利益。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

2026年4月15日，行政長官李家超在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（何夏怡攝）

李家超：香港制定首個五年規劃「責任大、任務重」

行政長官李家超致辭時表示， 今年全民國安教育日正值「十五五」開局之年，亦處於香港發展的關鍵階段。他形容夏寶龍的致辭，全面闡明香港維護國安和推動經濟社會發展的必然邏輯，要深入學習。

2026年4月15日，行政長官李家超在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（楊凱力攝）

李家超提到人大上月通過「十五五」規劃網要，香港會主動對接進一步深化改革。「十五五」提出香港要鞏固提升建設十個中心、兩樞紐、一個生態圈、一個都會區，和一個高地要求。他認香港未來的「責任大、任務重」，香港會主動對接為香港制定首個五年規劃，會於今年內完成制定，為香港社會、經濟、民生發展提供明確指引，團結社會各界，各同推動香港而戈入和服務國家發展大局。

2026年4月15日，行政長官李家超在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（何夏怡攝）

李家超：不忘危害國安「首惡份子」黎智英

他又指市民不會忘記2019年港版顏色革命，對港造成的破壞和傷害，攬炒橫行，暴徒的放火打人的違法行為，不會忘記危害國安「首惡份子」黎智英長期操縱輿論工具，煽動仇恨和美化暴力，勾結外部勢力對港對華實施制裁。

他提到白皮書強調香港面對安全形勢依然嚴峻，鬥爭仍然激烈，國安法和維護國安條例，有效陼塞漏洞，但社會上仍出然軟對抗，仍有敵對勢力攻擊香港，達以港遏華目的，去年底大埔宏福苑大火，有反中亂港勢力，加上外部敵對勢力，嘗試重試當年技倆，發放假消息，挑起社會矛盾，妄圖以災亂港，政府迅速行動情況才得正常，因此要長期警剔。

他強調，要全面堅定不移貫徹一國兩制方針，自己會領導特區，包括行政、立法、司法機關，以高水平安全護航高質量發展，堅決落實6項重任。

2026年4月15日，行政長官李家超在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（何夏怡攝）

李家超強調，要堅持中央根本責任和特區憲制責任相統一，要不必增強國安意識，堅持把政治安全放在首位，確保全面落實愛國者治港，推動行政立法良性互動既互相配合及制衡。他又指，會堅持法治保障人權，會嚴格區分罪與非罪的界線，保持香港普通法制度，亦會堅持統籌發展與安全，會以高水平安全，護航高質量發展。

2026年4月15日，行政長官李家超在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（楊凱力攝）

李家超：宏福聆訊後會追究責任 推系統性改革

他亦稱會堅持在開放中維護安全，為香港。同時，完善公共安全，建立體系，大埔宏福苑聆訊仍在進行，現階段尚未就調查作總結，待委員會完成聆訊後會追究責任，作系統性改革，執法部門已就違法份子採取行動，會在委員會提交報告後跟進每項建議，將標本兼治，完善機制。李家超又重申，社會要團結奮鬥，群策群力，編制好首個五年規劃，統籌好發展和安全，為香港長期繁榮穩定，打好堅實基礎，為融入和服務國家發展大局，展現新擔當和作為

2026年4月15日，中聯辦主任周霽在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（楊凱力攝）

周霽提港府五年規劃：相信能更好統籌開放和安全

中聯辦主任周霽致辭時表示，夏寶龍的致辭深入貫徹習近平主席重要講話精神，深刻闡釋以高水平安全護航香港由治及興要把握的四點要求，對促進高質量安全發展等有重要指導意義。他稱中聯辦會堅定支持履行維護國安的重要責任，不斷鞏固由治及興良好局面。

他分享三點認識，一，進一步增強維護國安的意識。他指當今世界變亂交織，一些地區戰亂，香港的安定祥和值得倍加珍惜，近年來特區扎實國安教育，做到國安知識進課堂等，社會的國安意識持續增強。他稱，市民是國安受益者亦是守護者，相信特區能繼續深入學習白皮書，創新開展國安教育，全社會行程維護國安的強大合力。

二，進一步築牢香港高質量發展的安全屏障，引述夏寶龍指有安全才有發展、沒有安全一切無從談起，指國安法實施以來，國際機構組織紛紛看好香港，香港多項排名位列前茅，安全穩定的營商環境得到國際社會廣泛認同。他指，「十五五」規劃為香港帶來新機遇，特首也在帶領政府制定首個五年規劃，相信香港能更好統籌開放和安全，以新發展格局保障高質量發展、高水平開放，為民族復興偉業做出更大貢獻。

三，進一步提升維護國家安全的能力，近年特區依法打擊危害國安的犯罪，公正審理案件，相信特區能深入貫徹總體國家安全觀，防範各類風險，嚴格依法執法、司法，不斷提升維護國安的能力和和水平。

2026年4月15日，外交部駐港特派員崔建春在「全民國家安全教育日」開幕禮上致辭。（楊凱力攝）

崔建春：主動對接十五五規劃 符合香港時代使命

外交部駐港特派員崔建春致辭時表示，今年主題為主動對接十五五規劃，堅持統籌發展和安全，認為符合香港在國家發展中的時代使命。他引述國家主席習近平指，要在發展中顧安全，在安全中謀發展，今天香港正在謀劃未來的關鍵時期，十五五為香港規劃了發展藍圖，香港亦正制定首份五年規劃，香港正邁向由治及興新征程，以高水平安全維航高質量發展。

去年4月15日，特區政府舉辦「全民國家安全教育日」，除了夏寶龍透過視頻發表主旨講話，李家超及中央駐港機構的主管員工皆有發言。（盧翊銘攝/資料圖片）

夏寶龍去年發言 炮轟美國是亂港最大黑手

夏寶龍過往多次為「全民國家安全教育日」發表主旨致辭，去年他在發言中嚴厲斥責美國對香港加徵關稅的做法蠻橫霸道、無恥之極，直斥美國是破壞香港的最大黑手。

今年主題為主動對接「十五五」 統籌發展與安全

今年「全民國家安全教育日」主題為「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」，除了早上的開幕典禮暨主題講座，下午還有有國安法律論壇，由清華大學法學院教授王振民發表主題演講。各紀律部隊亦因應國安教育日舉辦開放日。

李家超：主動對接十五五 全速編制香港五年規劃

李家超指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年，香港會主動對接「十五五」規劃，特區政府正全速編制首個香港五年規劃，為香港未來經濟社會民生發展提供清晰指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

政務司司長陳國基今日（4月15日）出席「全民國家安全教育日」升旗儀式。圖示陳國基（前排右十）、保安局局長鄧炳強（前排右九）和香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光（前排右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。（政府新聞處）

政務司司長陳國基今日（4月15日）出席「全民國家安全教育日」升旗儀式。圖示陳國基（前排右十）、保安局局長鄧炳強（前排右九）和香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光（前排右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。（政府新聞處）

李家超又表示，國務院新聞辦公室在今年2月10日發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結了香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示，闡明了中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，特區國安委舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，統籌系列學校和社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，有助推動全民自覺維護國家安全。