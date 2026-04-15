國安教育日｜陳國基：守護繁榮和穩定　把握國家「十五五」機遇

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，維護國家安全委員會在會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，港澳辦主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮並致辭。



今早，保安局帶領轄下紀律部隊在黃竹坑香港警察學院聯合舉行升旗儀式，陳國基致辭時表示，今年全民國家安全教育日主題是主動對接十五五規劃，堅持統籌發展和安全，就是要提醒更好地融入和服務國家發展大局，積極作為，不負時代所託。



陳國基指，特區政府必定會全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，守護香港繁榮與穩定，亦會把握國家「十五五」規劃的機遇，主動融入和服務國家發展大局，以高水平安全保障高質量發展。



今年主題為主動對接十五五 統籌發展與安全

今年「全民國家安全教育日」主題為「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」，除了早上的開幕典禮暨主題講座，下午還有有國安法律論壇，由清華大學法學院教授王振民發表主題演講。各紀律部隊亦因應國安教育日舉辦開放日。

早上8時，保安局帶領轄下紀律部隊早上8時在黃竹坑香港警察學院聯合舉行升旗儀式，在升旗儀式舉行前，警察樂隊演奏多首樂曲，紀律部隊儀仗隊步操進場，警察護旗方隊亦進場，現場奏唱國歌，進行升旗。

政務司司長陳國基今日（4月15日）出席「全民國家安全教育日」升旗儀式。圖示陳國基（前排右十）、保安局局長鄧炳強（前排右九）和香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光（前排右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。（政府新聞處）

政務司司長陳國基今日（4月15日）出席「全民國家安全教育日」升旗儀式。圖示陳國基（前排右十）、保安局局長鄧炳強（前排右九）和香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光（前排右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。（政府新聞處）

李家超又表示，國務院新聞辦公室在今年2月10日發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結了香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示，闡明了中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，特區國安委舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，統籌系列學校和社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，有助推動全民自覺維護國家安全。