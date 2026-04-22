立法會辯論預算案撥款　議員批公院加價向基層開刀、社福資源失望

立法會今天（22日）恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。有議員關注公院加價首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥，有長者反映以前覆診花費不到200元，「而家閒閒地要六七百蚊」，亦有人選擇不複診不取藥，擔心負面影響過大。亦有議員關注醫療收費改革、交通優惠調整等，可能在財政緊張下要「慳啲洗」，但「無論點慳都唔應該、唔能夠向社會的基層及弱勢開刀」，期望政府未來更好平衡財政可持續性及市民福祉。



2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。圖為選委界陳凱欣。（梁鵬威攝）

陳凱欣關注公院加價長者寧不取藥

會上，陳凱欣表示，醫療衛生是自己關心的領域之一，公營醫療開支年年上升，市民能否感受到服務提升、醫護人員又是否感受到工作環境改善？她表示，政府今年初落實公營醫療收費改革後，當局評估改革的實際影響時，提到加價後首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥。

陳凱欣指，是否取藥是醫生的臨床決定，如果當局將「不取藥」視為收費改革的成功指標，她沒辦法認同。她引述有直選議員收到一些真實個案，有夾心階層長者以前複診花費不到200元，「而家閒閒地要六七百蚊」，亦有人選擇不複診不取藥，坦言擔心負面影響過大。

陳凱欣強調，支持公營醫療改革，但有效改革要因應社會實際狀況，舉例基層醫療改革應該先行，但政府在2026/27年度投放在基層醫療的預算是15億元，比上年度少了5億元，社區藥房最快要今年底才試行夜診，去到第二季逐步增加，「今日實況就係替代服務未到位，但係收費調整已經刺到入肉」。她表示預算案講辭中，講經濟和發展絕對正確，但相信沒有事情比人命更重要，希望未來當局可以增撥資源，並在普及救人自救知識上做好規劃。

2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。圖為民建聯陳克勤。（梁鵬威攝）

陳克勤：財政緊張不應向基層開刀

身兼行會成員的民建聯主席陳克勤指，財政預算積極對接十五五規劃，並有鞏固香港的優勢，提高長遠競爭力，該黨對預算予以肯定。不過，陳克勤提醒，不論財案的政策部署，抑或北都的長遠規劃，歸根究底是讓市民有更優質的工作、收入、生活，政府在考慮預算案要考慮財政持續性外，亦要留意財政調整對市民生活的實際影響。

他續稱，醫療收費改革、交通優惠調整等，可能在財政緊張下要「慳啲洗」，但「無論政府節流措施點樣去慳，都唔應該，亦唔能夠向社會的基層及弱勢開刀」，期望政府未來考慮財政可持續性及市民福祉可取得更好的平衡。

管浩鳴不滿續削減社福機構撥款 關注「發債當收入」

選委界管浩鳴認為新一份《預算案》在紓困措施上明顯發力，不過直指社福部分「令人失望」，因為政府繼續「一刀切」地推進「資源效率優化計劃」，指每年節省政府2%經常開支，意味要繼續削減社福機構撥款。他指，香港長者愈來愈多，削減資源難以令長者都得到適切照顧。他希望政府可以調整措施，更具針對性地幫助社福機構。

公共財政方面，管浩鳴認為預算案體現了公共財政狀況有重大的結構性風險，希望政府正視。他指出政府「發債當收入」的做法，即表面上錄得29億元盈餘，但根據預算案附錄，高達 1,033 億元是透過債券得來的貸款，則政府實際面臨高達 1,004 億元的嚴重赤字，續指未來五年發債規模提升至 9,000 億元，還款壓力大到「直接蠶食香港庫房未來的財政實力」。

至於北都等大型項目，他希望政府向社會說明其中長期的經濟效益和估算基礎，令投資者和市民有信心。他認為，北都發展年期長，投資規模以萬億元計，惟投資規模、回報預測等細節至今一片模糊。他建議政府提供不同情景下的估算區間，避免誤解累積，且外匯基金的運用亦要謹慎。

2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。（梁鵬威攝）

他又稱，醫療收費改革後對基層生活造成極大負擔，有基層在門診取藥時問到醫護人員可否減少取藥已節省醫療開支，直言情況令人「心悒」，強調事件反映政府在節省開支時要特別關顧弱勢。

政府會於年底公布首份5年規劃，陳克勤認為，政府是依靠市場力量同時，加強頂層規劃，標誌政府治理思維由傳統的積極不干預，邁向有為政府，有深厚的意義。他又期望，政府在制定5年規劃的同時要以民為本。

2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。圖為選委界林筱魯。（梁鵬威攝）

林筱魯：社會或憂慮目前財政下投入北都 但相信要堅持

選委界議員林筱魯表示，預算案顯示政府在變局中找新出路的決心。他認為，要把香港打造成全球貿易金融安全港，不能只被動防守，而是要主動，並應重視大數據的價值，形容是推動新質生產力的元素。

林筱魯續指，預算案提出集中發展人工智能、生命健康、新型工業等，與其對經濟結構重構的想法不謀而合，其中政府設100億產業引導基金，屬精準有力的投資，強調科技與人才不可割裂，要把頂尖科技、科研、高端製造，和國際化人才緊密結合，令香港由單純的超級聯繫人，升級為強而有力的超級增值人。

林筱魯又稱，城市建設為經濟發展的載體，在城市建設管理系統更新中，北都屬重中之中，目前財政狀況下，社會或有憂慮，但自己相信須要堅持投入北都，「不能因短期經濟波動而放慢腳步」，同意政府借助市場力量發展。

2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。圖為金融界陳振英。（梁鵬威攝）

陳振英關注中東能源價格攀升 望政府將能源成本轉嫁市民

金融界陳振英提到，今年預算案大篇幅聚焦創科、金融人工智能，及北都建設提出用金融賦能產業轉型升級，是為香港長遠競爭力謀篇佈局。他續指，離岸人民幣業務方面，高興政府接納他定期發行人民幣債券、豐富市場產品種類、完善收益率曲線等建議。

創新融資方面，他指預算案提出要提升企業融資效率，改善企業獲得貿易融資的渠道等，藉住這個契機，希望可以突破創科發展的資金瓶頸。陳振英稱，相信預算案提出的多項金融新舉措，會被納入首個五年規劃中。

他亦談到最近中東戰事導致能源價格攀升，政府已經提出四項針對性臨時措施，包括柴油補貼等。他希望政府繼續密切關注國際局勢，避免上漲的能源成本全數轉嫁到市民身上。

林偉全。（梁鵬威攝）

林偉全：把握中東戰事黃金機會將避風錢化為長流

商界（第一）林偉全表示，預算案展現出極大減赤決心，採納了經民聯多項金融基建、中小企支援的建議。不過，他認為政府可以在緊急出海補貼、避險資金變成長期投資、令香港由橋樑變伙伴人。

第一，針對性緊急出海補貼方面，他提到，中東戰火波及油價和供應鏈，特區政府過去幾年亦在中東開拓市場，但收成之際撞上戰火。不過香港要對中東有信心，因為中東的經濟底蘊深厚，局勢回穩後必定「強勢回歸」，屆時企業需要繼續向中東出海，但問題是機票太貴。

他希望政府提供針對性出海補貼。他又舉例，韓國已經批准105億韓元緊急補助券，幫助當地中小企出口應對中東局勢，新加坡亦提高相關資助比例到70%，「如果香港唔做，就連參賽資格都冇，幫企業補貼機票、簽訂費用等，係值得投資、必須投資」。

至於將避險資金變成長期投資，林偉全說，因為中東戰事，現時有大筆「熱錢」湧入香港，但戰事總會結束，要把握這3至6個月的黃金機會，將這些避風錢轉化為長流，即對香港的實體投資。