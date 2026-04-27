部門首長責任制｜楊何蓓茵稱涵蓋人員包括常秘　田北辰促改名配合

2025年《施政報告》提出部門首長責任制，政府早指公布更多細節，稱對象不適用於常任秘書惹來關注。公務員事務局局長楊何蓓茵今（27日）在社交平台Facebook表示，為了讓兩級調查機制的本質更清晰，會稱此為「行政責任兩級調查機制」，調查會以發生的問題為觸發點，若問題嚴重，或涉及廣泛或重複性的系統問題，可啟動調查。她強調，調查對象會涵蓋牽涉在有關問題中的所有人員，包括常任秘書長。



前立法會議員田北辰表示，自從第一日出文件，便多次要求責任制應包括常秘，「否則俾人觀感好差」。他指，政府現在從善如流，並將制度改名，涵蓋常秘，認為是有聽外界聲音的表現，形容是「值得一讚，可以收貨」。



行政長官李家超於2025年《施政報告》中，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（資料圖片/梁鵬威攝）

楊何蓓茵指出，在現行制度下公務員已須為其工作績效問責，其品行行為也要符合政府要求。工作表現欠佳者會由工作表現管理機制處理；有不當行為者由紀律處分機制處理。

兩個機制均涵蓋所有職級的公務員，包括常任秘書長。如果工作表現欠佳，後果最嚴重者會被着令退休；有不當行為者，後果可由警告至革職。

公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（資料圖片/廖雁雄攝）

她表示，行政長官在《2025年施政報告》宣布建立的「責任制」及兩級調查機制，目的是強化行政問責，清晰化部門領導級公務員的責任，而並非取代現有的工作績效問責制度，為了讓兩級調查機制的本質更清晰，會稱此為「行政責任兩級調查機制」。她指，調查由獨立的「公務員敍用委員會」進行，更有公信力。

她強調，「責任制」的主要目的是透過明確要求及制度化部門首長須對部門工作負責，增強部門的執行能力，提升部門的工作效能。