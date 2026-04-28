部門首長責任制｜楊何蓓茵：不慎做錯事不啟動　冒牌水同類事納入

立法會一個委員會今日（28日）討論「部門首長責任制」，有議員質疑責任制問責不包括全部常秘，予人「刑不上大夫」之感。但亦有議員擔心責任制會矯枉過正，令公務員不敢創新。公務員事務局局長楊何蓓茵指，部門首長責任制不是取代現有的工作績效問責或紀律機制，上述兩項機制的調查對象涵蓋所有人員，包括常秘。



她又稱，政府鼓勵創新，但同時要管理風險，相信司局長會判斷是否有行政失責問題，一時不小心做錯事不會啟動二級制，如發生冒牌水同類事件則可納入；被問首長責任制調查所需具體時間，她指，由於事件複雜性不同，難訂標準。



楊何蓓茵指完善公務員管理制度，是本屆政府的施政重點。（資料圖片）

重申倘常秘牽涉其中也調查

會上，楊何蓓茵指完善公務員管理制度，是本屆政府的施政重點。她留意到社會對責任制，有不同的理解和意見，強調在現行制度下，公務員要為其工作績效問責，品行亦要乎政府要求，工作表現欠佳會由工作表現管理機制處理，若有不當行為則會由紀律處分機制處理，上述兩個機制都會包括所有職級的公務員，由常秘至最基層的公務員，都是由同一套制度管理。

楊何蓓茵續指，部門首長責任制和上述的兩級調查機制目的都是加強行政問責，令領導級公務員的責任更清晰，強調部門首長責任制「並非是取代現有的工作績效問責，或紀律機制」，只是當中設立「行政責任兩級調查機制」，調查會以發生的問題為觸發點，由公務員敍用委員會調查，調查對象涵蓋牽涉有關問題的所有人員，重申倘常秘牽涉其中，也包括在調查。她又指，調查機制非責任制的全部，只是備用部分，如果部門管理制度有良好成效，可避免重覆性或嚴重問題，調查機制亦不需要啟動。

楊何蓓茵指完善公務員管理制度，是本屆政府的施政重點。（資料圖片）

陳祖光質疑責任制 存在邏輯問題

部門首長責任制完成調查後，倘發現有問題後，當局會再按公務員紀律機制處跟進。選委界議員陳祖光質疑，責任制涵蓋的範圍和邏輯存在問題，稱部門首長的行政問責不包括全部常秘，予人「刑不上大夫」之感。他又指，過去公務員紀律調查機制已耗費大量時間，擔心若加上首長責任制會令調查時間更長，亦關注倘調查過程中，不涉執行問題，而涉政策問題，當局會如何處理政策失誤問題。

楊何蓓茵解釋，過去政府執行紀律機制時同樣會調查，惟現時只在部門內進行。首長責任制落實後，負責調查的個體有所改變。若涉部門內的高級公務員時，會邀請其他部門協助調查。她又指，如調查小組在完成調查後，認為涉政策問題，而非執行出錯，相信政府會有合適方式作政治問責。

楊何蓓茵指完善公務員管理制度，是本屆政府的施政重點。（資料圖片）

卜國明憂機制矯枉過正 令公務員不願創新

經民聯議員卜國明擔心，部門首長責任制會矯枉過正，令公務員不敢嘗試，問到如果部門首長是本著推動創新精神使用新技術，惟最終未如理想，會否被問責。楊何蓓茵表示，政府鼓勵創新，但同時要做好風險管理，如做好風險管理仍出現無法預計的事情，相信司局長會判斷是否有行政失責問題。

物流署冒牌水事件。（資料圖片）

一時不小心做錯事不會啟動二級制 冒牌水同類事件可納入

部門首長責任制下設兩級制，如部門出現嚴重問題，或涉及廣泛性的系統問題等，會由敍用委員會領導的調查小組，展開第二級調查。民建聯議員葉傲冬問到，政府能否提供例子，說明那些情況定會納入第二級調查內。

楊何蓓茵表示，需要事件涉重覆性問題，才會啟動二級調查。倘有公務員工作一時不小心而做錯事，並不會啟動二級制，只需在一級制下交由部門首長調查。她舉例，如果有上述機制後，冒牌水事件會啟二級制，交由公務敍用委員會領導的調查小組調查。

責任制調查屬內部調查 不能聘請律師

葉傲冬追問受查的公務員能否聘請律師，以及有否上訴機制。楊何蓓茵指，部門首長責任制下的調查屬內部調查，而非刑事調查，公務員有責任配合，不能拒絕答問題和找律師。在部門首長責任制調查後完成後，部門會決定是否有不當行為而再啟動機制聆訊，屆時若公務員希望有法律代表可以再聘請。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（梁鵬威攝）

事件複雜程度不同 楊何蓓茵：難訂調查時間標準

另一民建聯議員何俊賢指，不少部門首長有一定年資，擔心若責任制調查時間太長，屆時部分部門首長可能已退休，欠缺阻嚇性。

楊何蓓茵表示，責任制下公務員需與公務敍用委員會領導的調查小組合作，而這為公務員工作一部分，強調若拖延等於不做其工作，可被視作不當行為，相信可使調查有效率，但由於事件複雜程度不同，難訂標準時間。她又認為，倘日後調查列明即將退休的公務員要負責，該公務員亦會受到名譽損失。