許正宇表明不考慮暫代供強積金　要留儲備應付其他需要

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-24 15:41

新冠肺炎疫情重創本港經濟，建制派立法會議員謝偉俊今天（24日）在立法會會議上，就經濟下紓困措施及政府改善施政提出口頭質詢。謝偉俊要求政府重新考慮暫代全港僱主及僱員向強積金計劃供款的建議。 財經事務及庫務局局長許正宇表明，在有限公共資源之下，認為代供強積金的建議不宜推行。許正宇又稱，特區要提高管治效能，關鍵是落實人大關於完善香港選舉制度決定和「愛國者治港」原則，在堵塞選舉制度的漏洞後，可解決近年立法會泛政治化的困局。他以上周火速通過2,000億元臨時撥款為例，指申請臨時撥款本身是政府財政預算的既定程序，惟去年被多項不合理修正案拖延和阻攔，如今看到立法會已回復理性和務實，期待有更大空間發展經濟改善民生。 謝偉俊不滿許正宇的回應，直指政府在保就業撐企業上「防民如防賊」，又說：「我哋（立法會）已經無咗反對派喺度攪攪震好耐，大半年靠晒自己盡量做！」認為即使完善選舉制度後，政府仍不以以民為本的心態施政，恐怕不能好像中國般受國民歡迎。

許正宇表明不會新考慮暫代全港僱主及僱員向強積金計劃供款的建議，因公共資源有限，經小心分析有關影響，認為不宜推行有關建議。（資料圖片）

火速通過2千億臨時撥款 許正宇批去年被不合理拖延

許正宇表明不會重新考慮暫代全港僱主及僱員向強積金計劃供款的建議，因公共資源有限，經小心分析有關影響，認為不宜推行有關建議，又指今年庫房赤字歷史新高，亦預計明年將錄得1,000億元赤字，政府須一方面制訂紓緩經濟的措施，亦要有財政儲備應付其他需要。

許正宇又稱，特區要提高管治效能，關鍵是落實人大關於完善香港選舉制度決定和「愛國者治港」原則，在堵塞選舉制度的漏洞後，可解決近年立法會泛政治化的困局。他以上周火速通過2,000億元臨時撥款為例，指申請臨時撥款本身是政府財政預算的既定程序，惟去年被多項不合理修正案拖延和阻攔，如今看到立法會已回復理性和務實，期待有更大空間發展經濟改善民生。

謝偉俊批政府防民如防賊 指「無咗反對派攪攪震好耐」

對於許正宇指完善選舉制度後，經濟民生將做得更好，謝偉俊慨嘆：「我哋已經無咗反對派喺度攪攪震好耐，大半年靠晒自己盡量做，如果政府唔係以民為本，下下以防民如防賊嘅態度，但對企業唔使審查，呢個態度令市民覺得唔妥。」他指「愛國者治港」即使能落實，但政府態度不改，「恐怕追唔到好似（中國）國家咁受市民歡迎。」

鍾國斌引述羅致光上周在立法會指，放無薪假如同Job Sharing，可讓員工共享工作職位。鍾國斌直斥：「無人知佢（羅致光）講乜」。（資料圖片）

建制接力轟羅致光 斥言論涼薄、講歪理

立法會會議上周四（18日）通過無約束力的議員議案，促請政府考慮推行不同措施支援支援失業及就業不足人士，包括設立失業援助金和推出第三輪「保就業」等。勞工及福利局局長羅致光在會上堅稱設立有時限的失業援助並不可行，更反問議員「是否想鼓勵大家失業要趁早，否則不會領取到援助金」。謝偉俊重提有關言論，指美國已三次派錢，澳門既派錢又派消費券，惟羅致光卻說失業援助如同鼓勵他們「趁早失業」，直斥言論予涼薄的感覺。

自由黨黨魁鍾國斌接力批評羅致光，他引述羅致光上周在立法會指，放無薪假如同Job Sharing，可讓員工共享工作職位。鍾國斌直斥：「無人知佢（羅致光）講乜」，「佢講埋啲歪理，無薪假可以叫做job sharing，所以我問許正宇，希望你可以比返一個常理嘅答案。」並要求政府再考慮推出保就業措施。許正宇僅稱，政府紓困政策須具針對性，保企業之外也要創就業。