官員調動｜賀穎君出任黃大仙民政專員　原為財庫局首席助理秘書長

特區政府委任賀穎君接替胡鉅華，出任黃大仙民政事務專員，明日（5月6日）履新。



賀穎君接替胡鉅華出任黃大仙民政事務專員。（政府新聞處）

根據政府新聞公報，賀穎君在2008年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括民政事務總署、商務及經濟發展局、前政府資訊科技總監辦公室和房屋署。調任黃大仙民政事務專員前，她擔任為財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）（工務），兩個職位同屬首長級丙級政務官（D2），月薪約19.4萬。

胡鉅華則在2002年加入政府政務主任，曾在保安局、教育局、政制及內地事務局等部門任職，亦曾外派香港駐東京經濟貿易辦事處，2023年接替黃智華擔任黃大仙民政事務專員。後者當年卸任赴北京大學進修，因歡送宴會過於盛大而惹非議，學成回港後出任環境保護署助理署長。