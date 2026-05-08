倫敦經貿辦案｜駐英使館斥操弄司法炮制政治鬧劇　向英方嚴正交涉

駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國邊防人員衞志樑，在英國時間周四（5月7日）下午，被陪審團以10比2大比數裁定違反英國的《國安法2023》條例下的協助外國情報機關罪成，衞另被裁定公職人員行為失當罪成，兩人須即時還押。



中國駐英使館斥責英方濫用法律、操弄司法程序，為外逃在英的反中亂港分子撐腰站台，污蔑中國中央政府與香港特區政府，中方對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉。



中國駐英國大使館。（Getty）

駐英使館發言人發表談話指，英國有關法院裁定香港駐倫敦經貿辦僱員袁松彪「協助外國情報機構」罪名成立，中方已多次就有關案件表明原則立場。圍繞此案前前後後的事實清楚表明，這是英方濫用法律、操弄司法程序、精心炮製的政治鬧劇，目的是為外逃在英的反中亂港分子撐腰站台，污蔑抹黑中國中央政府及香港特區政府。

發言人表示，中方對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉。中方敦促英方立即停止反華政治操弄，停止為反中亂港分子撐腰打氣，停止任何污蔑中國、干涉香港事務的行徑。

發言人強調，中方將採取必要措施堅決維護自身利益。

英國時間上午9時許，被告的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（中）及其律師團隊到達中央刑事法院。（香港01特約記者Thomas攝）

特區政府今日凌晨亦發出聲明，強調案件由開始至今，特區政府一直明確指出，案件所涉的指控，與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方（party to the case），並堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。