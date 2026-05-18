港台電視32變新聞台加綜合台　神秘中央支援組第一擊｜政圈風聲

統領香港電台的廣播處長關婉儀，3月在內部公布部門架構變動，新設立一個由總監級管理的「中央支援組」，架構上直接隸屬於處長，協助處長推展策略性發展項目，推動機構創新。



「中央支援組」總監為原「總監（電視）」利子良，另一主要人員為高級項目經理許宜清，她原任人才服務辦公室總經理，再之前曾在關婉儀主理的部門工作。據悉其中一項大改革是將主要播放直播節目的「港台電視32」，變成做半個新聞台加半個綜合台，近期「招兵買馬」。



廣播處長關婉儀3月公布設立由總監級管理的「中央支援組」，架構上直接隸屬於處長。（政府文創產業發展處網頁圖片）

因應「港台電視32」改革，港台近期「招兵買馬」，據悉前香港有線電視新聞總主播、主播組組長王巧，今年初離職後已加入港台，據聞有舊部跟隨過檔。

前香港有線電視新聞總主播、主播組組長王巧今年初離職後，加入香港電台。（網上圖片）

港台以往是「垂直」架構管理，即處長下線是副處長、助理處長、總監等，而「中央支援組」則較特別，直接隸屬於處長，港台內部不少人對這新部門職能感好奇。港台發言人早前解釋，「中央支援組」協助處長推展策略性發展項目。

香港電台廣播大樓入口大堂。（政府文創產業發展處網頁圖片）

港台近期向外羅致「外人」空降，其中旅遊發展局原公共事務總監華銘慶，加盟出任「總監(機構傳訊及節目標準)」，接替升任助理廣播處長(電台及節目策劃)的葉冠霖的原空缺；「中央支援組」高級項目經理許宜清也是「外人」，她原任人才服務辦公室總經理。

許宜清來頭不小，有豐富商界及公共政府行政經驗，早年從事企業融資及策略性投資工作，直至2012年。她不遲於2013年加入政府，曾在2013年時以政務司司長私人辦公室政策及項目統籌主任身份，與專員(特別職務) 聶德權出席元朗區議會會議。她也曾與廣播處長關婉儀工作，時為2020年，關婉儀任政務司司長私人辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處處長，而許宜清 則是高級經理(項目及協作)。