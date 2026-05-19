直播｜李家超：六月初率團訪哈薩克、烏茲別克　60名商貿代表參與

相隔約一個月，行政長官李家超今天（19日）出席行政會議前見記者，談及六月初率商貿團訪哈薩克及烏茲別克。《香港01》直播。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超率商貿團訪哈薩克、烏茲別克

李家超出席行會前宣布將出訪中亞，六月初訪問中亞哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦。他指，中華地區正在綠色發展領域等發展蓬勃，和香港有合作空間，這兩個國家市場龐大，增長動力強勁，哈薩克斯坦是中亞經濟大國，連接中國和歐洲的物流樞紐，2025年經濟增長達到6.5%，購買力是中亞地區之冠。烏茲別克斯坦位於中亞重要地帶，2025年國內生產總值增長達到7.7%，是中亞區內重要經濟引擎。

他指，這次出訪會於兩國政府高層會面，推動經貿合作和交流，聯繫當地商界，也會考察當地企業和設施，探索新合作機遇，建立長遠交流基礎。他指，這次代表團是本屆政府規模最大，比去年出訪中東更大，有超過60位商界代表，內地企業代表有約30位，亦有政府官員，行業包括能源、創新工業、汽車等。

他指，去年成立內地企業出海專班，去年帶領中東代表團20多位企業代表，簽署多方面協議；這次出訪中亞有三個目的：

第一是進一步開拓中亞市場，發掘新的市場機遇，積極推介香港的「一國兩制」獨特優勢；第二是加強政府之間的往來，推動雙方更緊密合作；第三，構建樞紐對樞紐的合作模式，建立中亞和東亞東南亞新通道，有利於香港經貿發展。李家超說，世界貿易關係在重塑，香港要鞏固傳統市場、發掘新市場。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

行政長官李家超在禮賓府與訪港的烏茲別克斯坦總理阿里波夫會面。（政府新聞處）

烏茲別克斯坦總理阿里波夫本月初率團訪港，與行政長官李家超會面。李家超表示，香港會進一步加強與烏茲別克斯坦在不同領域的協作，共同把握「一帶一路」機遇，歡迎更多烏茲別克斯坦青年來港升學和發展事業，進一步促進兩地人文交流。

哈薩克、烏茲別克兩國都是中亞經濟實力較強，廠商會、貿發局亦有邀請和派人隨團。目前香港來往哈薩克及烏茲別克，需要經內地城市轉機，與本港沒有直航班機，料爭取香港與中亞直航是加強經貿合作及旅遊的舉措。

貿發局早前推出「出海全球通」，協助內地企業出海。主席馬時亨早前表明局方正評估中亞和南美等市場潛力，不排除開設新辦事處，令香港發揮超級聯繫人角色，同時推動本港經濟。