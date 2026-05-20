「學神」阻路議員建議准考牌官改路線　陳美寶：繁忙路口考驗應變

考車牌要接受駕駛訓練和路試等，有時「學神」對駕駛者和市民帶來困擾。有議員今日（20日）在立法會提出口頭質詢，建議容許考牌官根據實時交通情況 ，靈活改動考試路線。運輸及物流局局長陳美寶指要小心考慮，認為從考試角度而言，到繁忙路口正正可考驗考生的駕駛技術和應變。



另有議員建議，政府在路試、筆試外增加模擬考試，減少塞車情況。陳美寶未有正面回應，僅稱期望引入最新的技術協助考生，並確保考生合格後，能應對道路的突發情況。至於會否考慮在特定路段延長禁學時段，或在特定擠塞路段設立「學神禁區」。陳美寶指正探討會否在柴灣設綜合考試測驗大樓，以重置鴨脷洲考試中心的需求。未來亦可探索將灣仔區考試數目，撥去新增的地點。



2026年5月20日，立法會舉行大會會議。圖為選委界議員劉智鵬。（立法會）

會否在市區設立新的考試中心？陳美寶：覓地不易

提出口頭質詢的選委界議員劉智鵬問到，政府會否具體計劃在市區設立新的考試中心或重置部分考試中心，紓緩現有考試中心的壓力。他又關注政府有否考慮引入與內相約的「考場考試」模式，讓「學神」在封閉場地內完成大部分考試項目，以大幅減少佔用公共道路的時間。

陳美寶指，運輸署致力在全港設立更多、更廣的駕駛考試中心，紓緩現時駕駛考試中心的壓力，但由於駕駛考試中心必須要適合作駕駛考試，同時要顧及居民意見，要於市區覓得比現時駕駛考試中心，更適合的替代用地並不容易。

2026年5月20日，立法會舉行大會會議。圖為運輸及物流局局長陳美寶。（立法會）

駕駛技能測試盡量安排在場內舉行

至於有否考慮引入與內相約的「考場考試」模式，讓學習駕駛者在封閉場地內完成大部分考試項目，以大幅減少佔用公共道路的時間。陳美寶指，本港17個駕駛考試中心，有12個會在場舉行場地駕駛技能測試，與內地的測試的模式相近。另有5個因場地限制，而需要在公用道路進行。長遠而言，政府於物色駕駛考試路試方面，會致力容許駕駛技能測試在場內進行，以進一步減少使用公用道路。

2026年5月20日，立法會舉行大會會議。圖為選委界議員黃錦良。（立法會）

議員建議准考牌官改路線 陳美寶：繁忙路口考驗應變

選委界議員黃錦良指，現時考試路試僵化，即使遇到交通擠塞，仍按固定考試路試行駛，問到會否引入智能動態考試路線，容許考牌官根據實時情況 ，靈活改動路線。陳美寶指要小心審慎考慮，認為從考試角度而言，到繁忙路口正正可考驗考生的駕駛技術和應變。

2026年5月20日，立法會舉行大會會議。圖為運輸及物流局局長陳美寶。（立法會）

楊永杰倡引入模擬考試 減少路面擠塞

九龍中直選議員楊永杰問到，政府會否在路試、筆試外，增加模擬考試，以減少路面擠塞情況。陳美寶未有正面回應，僅表示期望與大學和科研中心合作，盡量引入最新的技術協助考生，並確保考生合格後，能應對道路的突發情況。

2026年5月20日，立法會舉行大會會議。圖為選委界議員何敬康。（立法會）

「學神」眾多影響跑馬地交通？ 陳美寶研柴灣設考試大樓

現時政府一律禁止所有道路星期一至五早上及下午的繁忙時間學習駕駛。早上繁忙時段的限制亦適用於星期六。選委界何敬康指，相關措施實施多年，但大部分地區如跑馬地，在非繁忙時段仍然擠塞，問到政府會否考慮在特定路段延長禁學時段，或於特定擠塞路段設立「學神禁區」。

陳美寶指，長遠而言政府希望積極物色市區適合用地，現正探討會否在柴灣設綜合考試測驗大樓，以重置鴨脷洲考試中心的需求。未來亦可探索將灣仔區考試數目，撥去新增的地點。