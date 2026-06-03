商貿團訪中亞｜訪哈薩克促成43項合作　馬時亨：令當地了解港優勢

由行政長官李家超率領、貿發局組織的商貿代表團，周一（6月1日）起訪問哈薩克首都阿斯塔納，期間共促成43份備忘錄及合作協議，涵蓋經貿、投資、金融服務、科技、航空、綠色金融等領域，進一步深化香港、內地與哈薩克在經貿及產業層面的合作關係，充分發揮香港作為國家雙向服務平台的獨特角色，協助企業開拓中亞市場。代表團今日（3日）將啟程前往烏茲別克，進一步探討香港、內地與中亞國家在共建「一帶一路」框架下的商貿合作。



代表團訪問哈薩克首都阿斯塔納期間，共促成43份備忘錄及合作協議。（貿發局圖片）

商務午宴吸引逾300名商界領袖及官員出席

為促進商貿合作，特區政府與香港貿發局周二（2日）合辦商務午宴，吸引超過300名商界領袖及主要官員出席。李家超在午宴上表示，哈薩克數百年來一直連接東西方文明，這一傳統延續至今。從霍爾果斯口岸到跨里海國際運輸通道，已成為連接中國以及歐洲的商貿和物流樞紐。哈薩克擁有豐富的石油和礦產資源，正迅速發展和多元化，成為區域經濟強國。香港作為「一帶一路」倡議的重要參與者，期待與哈薩克攜手合作，創造互惠互利的機遇。

李家超於哈薩克的商務午宴上表示，哈薩克已成為連接中國及歐洲的商貿和物流樞紐。（貿發局圖片）

馬時亨：哈薩克發展潛力優厚

貿發局主席馬時亨表示，哈薩克是中亞最大經濟體，2025年佔區域GDP53%，該國2050策略重點推動經濟多元化，目標到2050年躋身全球最發達的30個國家之列，發展潛力優厚。是次中亞之行令當地企業更了解香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的優勢，相信在共建「一帶一路」框架下將迎來多方面的實質合作及機遇，包括物流基建、綠色金融，數字經濟、農業升級及食品加工發展等。馬時亨稱，「香港基地及貿發局平台＋內地企業出海」的模式，將成為未來中亞合作的新機遇。

貿發局主席馬時亨於哈薩克的商務午宴上表示，是次中亞之行令當地企業更了解香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的優勢。（貿發局圖片）

繼去年訪問卡塔爾及科威特後，是次代表團再度匯聚香港及內地企業力量。代表團由70位來自香港及內地的商界領袖組成，內地企業代表來自17個省市，涵蓋金融及專業服務、物流運輸、創新科技、傳媒等多個界別。本次外訪首次邀請新聞行業協會代表隨團，包括香港報業公會及香港新聞行政人員協會，以呼應《施政報告》提出協助本地傳媒發展海外網絡、說好「香港故事」。

代表團在哈薩克參觀阿斯塔納國際科技園（Astana Hub），深入了解當地在創科領域的最新發展。（貿發局圖片）

代表團參觀科技園及金融中心

代表團與哈薩克多個政府機構、商會及公司高層要員會面，亦參觀了阿斯塔納國際科技園（Astana Hub）及阿斯塔納國際金融中心（Astana International Financial Centre），深入了解當地在創科及金融領域的最新發展。

數據顯示，哈薩克2026年GDP增長預測4.6%，經濟規模約3,605億美元，繼續穩居中亞最大經濟體及全球前50大經濟體之列。

烏茲別克2026年GDP增長預測6.5%，經濟規模約1,815億美元。在2017至2025年間，該國的GDP按美元計翻倍。整體而言，IMF預測中亞及高加索地區2025年GDP增長6.2%，2026年4.8%（高於全球平均3.1%）。