食環公眾街市外判變「領展2.0」？謝展寰保證設條款防大財團壟斷

政府擬在即將落成的天水圍、將軍澳第67區和古洞北的公眾街市，引入整體承租安排。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（9日）討論安排，多名議員擔憂出現承辦商壟斷情況，舉例引入連鎖商戶後趕走個體戶，希望政府加強審核商販身份、引入監察機制、設清晰條款等。環境及生態局局長謝展寰保證，不會令大財團低價壟斷街市，招標時會綜合考慮營辦商的價格、過往經驗和營運計劃等因素，並考慮在意向書設防壟斷條款。



姚銘指出，不少私人街市有承辦商壟斷某類攤位，希望成立街市委員會加以監察。（盧翊銘攝）

議員憂承辦商壟斷街市逼走小商販

公眾街市外判計劃將今年第三季邀請市場提交意向書，明年率先為承租天水圍新街市招標。民建聯新界北立法會議員姚銘指出，不少私人街市有承辦商壟斷某類攤位，變相是連鎖店，希望成立街市委員會加以監察。

民建聯選委界議員何俊賢亦指，雖然公眾街市的攤檔投標多要求以個人身份參與，惟因審核不夠嚴格，可能有承辦商的員工投標後將營運權交給公司。選委界議員陳凱欣關注，政府會否設立清晰條款，規管「管辦分離」的公眾街市壟斷隱憂、貨品種類、租金水平等。

謝展寰保證，不會令大財團低價壟斷公眾街市。（廖雁雄攝）

街市外判變「領展2.0」？謝展寰保證設條款防大財團壟斷

對於承辦商壟斷公眾街市的風險，謝展寰當場保證，不會令大財團低價壟斷公眾街市，「亦唔會俾佢做晒咁多街市」，指招標時會綜合考慮營辦商的價格、過往經驗和營運計劃等因素。

他又指，會考慮在意向書訂立防壟斷條款，例如限制同一承辦商可營運的公眾街市數量，強調有足夠方式比較不同承辦商，避免某一公司「贏晒標書」的情況。

方國珊希望標書把關主要食材的價格。（湯致遠攝）

方國珊促規管公眾街市攤檔售價

坊間擔憂「管辦分離」後，公眾街市物價會上升。新界東南議員方國珊期望標書把關主要食材的價格，「或許未必開放到市場主導價格」，關注局方如何平衡。她又關注，蔬菜和肉類的價格經常浮動，詢問政府每隔多長時間會與承辦商檢討價格。

謝展寰表示，以往坊間覺得食環署轄下的街市價格便宜，但事實並非如此，食環署曾作出調查，發現公眾街市價格並無優勢，「政府蝕錢、生意唔好、價格又唔平」，故希望透過市場競爭改變情況。他續指，市場競爭可以令貨品符合市民需要，硬性規定攤檔類型和數字，很多時候並非最好做法。