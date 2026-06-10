疲勞駕駛釀意外議員倡裝監測系統　陳美寶強制新專營巴士七月起裝

近月有多宗撞向道路工程車或護航車的交通意外，涉事司機疑疲勞駕駛沒有剎車釀成意外。立法會大會今日（10日）討論經民聯工程界議員卜國明就立法強制新登記私家車及商用車配備監測司機疲勞狀態系統的質詢。運輸及物流局局長陳美寶表示，現時有近四成專營巴士、所有的士車隊安裝該系統，運輸署計劃今年7月起透過專營權協議強制新購專營巴士安裝。



她指，當系統偵測到車輛偏離車道，或與前車距離過近時，會對司機發出警示，下半年擬就系統的成本效益、適用車種等，諮詢道路安全研究委員會意見，並在立法會介紹。



運輸及物流局局長陳美寶（直播截圖）

過去三年撞工程車等意外共13宗

陳美寶透露過去3年，每年涉及碰撞正停泊的工程車或護航車的交通意外，分別是6宗、3宗和4宗，傷亡人數分別是7人、3人和9人，又指本月內警務處再次開展專項行動，重點打擊商用車司機不專註駕駛。

工程界議員卜國明詢問政府，會否立法強制所有新登記私家車及商用車輛，配備監測司機疲勞狀態的系統。（直播截圖）

政府將研其他商用車安裝行車記錄儀

現時所有的士已強制安裝具防篡改功能的行車記錄系統，卜國明關注措施會否擴展至其他商用車輛，並立法訂明最長駕駛時數及強制休息時間。

陳美寶表示，現時大部分巴士、小巴和的士有安裝，會持續檢視裝置成效，研究是否適合其他商用車輛安裝；至於巴士車長的工作時數和休息安排，現時專營巴士營辦商必須按照運輸署指引編配，且每月向運輸署提交報告、定期會面、接受調查等，強調符合指引的情況超過99%。

選委界蘇紹聰（直播截圖）

蘇紹聰促政府研網約車司機疲勞駕駛

政府擬立法規管網約車服務，最快今年第四季開放車牌及司機牌申請。選委界蘇紹聰指，資料顯示將來網約車司機持牌後，平均每日要工作6小時，詢問政府會否主動研究網約車司機的疲勞駕駛風險。

陳美寶表示，近日審議有關附屬規例時，對此有詳細討論，日後網約車平台運作，會提供包括司機服務時數在內的數據，供當局評估運力，政府掌握數據後會適時參考和分析。

進出口界鐘奇峰（直播截圖）

進出口界議員鐘奇峰以親身經歷為例，指有司機開車時注意力不集中，惟現時法例對此並無規限，詢問局方有否嚴懲機制和供市民投訴制度。陳美寶回應指去年通過法例規定商用車司機電話不多於2部，且司機行為涉及危險駕駛時，相信警方會搜證，且警方近年推出方便市民表達意見和投訴的機制。