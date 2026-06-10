葉傲冬被扣造謠帽子後讚醫衞局：禁煙聞風喪膽　世衞頒獎可喜可賀

政府今年4月起，禁止在公眾地方管有電子煙煙彈、加熱煙等指明另類吸煙產品。早前因反映禁令影響旅客訪港意欲，而被醫務衞生局不點名批評「造謠」的民建聯立法會議員葉傲冬，今日（10日）在大會一項口頭質詢中，關注會否禁止某個日子之後出生的人士買煙。醫務衞生局副局長范婉雯表示，曾參考外國禁止向某日後出生的人士售賣傳統吸煙產品的措施，會循序漸進考慮這類禁煙的中長期措施。



范婉雯指，會循序漸進地考慮控煙中長期政策。（直播截圖）

曾被不點名指造謠者 葉傲冬：禁煙令人「聞風喪膽」

葉傲冬早前接受訪問時，指擔憂禁令影響旅客訪港意欲，建議當局設過渡期。當晚即獲醫衞局下的衞生署不點名反駁，批評是「造謠者」發放不實資料，誤導公眾和旅客，引起恐慌。

葉傲冬形容局方禁煙工作「雷厲風行」，令煙民「聞風喪膽」。（鄭子峰攝）

葉傲冬今日（10日）在大會再與局方「過招」，他形容局方禁煙工作「雷厲風行」，令煙民「聞風喪膽」。

佢個工作呢，唔單止全香港知道，好到早前世衞都頒個獎俾佢，真係可喜可賀。 葉傲冬

隨後他指，英國最近立法，禁止2009年1月之後出生的人士買煙，局方未來會否有相關或相同方向，禁止青少年吸煙。

范婉雯表示有參考國外措施，禁煙措施分為中期和長期，亦會考慮平衡控煙政策的效力、市民接受程度、執法等因素，強調會循序漸進地考慮中長期政策。

選委界陳永光（黃浩謙攝）

范婉雯：違例者是否旅客並非執法考量

這項有關禁止管有另類吸煙產品的口頭質詢，由選委界議員陳永光提出，他關注有無外地遊客因違反《修訂條例》，而被檢控或接獲定額罰款通知書。

范婉雯表示，控煙酒辦截至今年5月31日，共進行了超過4000次巡查，同期接獲40宗相關投訴和轉介，並就管有罪行發出了51張定額罰款通知書，當中沒有個案涉及增責因素而須以檢控方式處理。

她指，這51人中有一人不是以香港身份證作登記，由於違例者是否旅客及其來港目的並非執法考量，控煙酒辦並無記錄當中屬於旅客的人數。另外，控煙酒辦在行動中檢獲共69件另類吸煙產品，當中電子煙佔52%，餘下為加熱煙支。