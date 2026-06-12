業主聯署要求換人　黃碧嬌辭任寶湖花園法團顧問

宏福苑火災獨立委員會聽證會上，曾任宏福苑法團顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌屢被點名，飽受輿論壓力。近日大埔另一屋苑寶湖花園有業主發起聯署，要求撤銷黃碧嬌擔任屋苑業主立案法團榮譽顧問的職務，以及改選法團管理委員會。寶湖花園法團管理委員會今日（6月12日）發出通告，指黃碧嬌昨日已正式辭去榮譽顧問一職。



寶湖花園業主立案法團管理委員會今日發出通告，表示黃碧嬌已於昨日請辭法團榮譽顧問一職。

5月8日，民建聯區議會黃碧嬌出席大埔區議會會議。（夏家朗攝）

寶湖花園業主立案法團管理委員會周二（9日）向住客發通告，提到法團上周六（6日）召開的業主大會中，有出席業主對黃碧嬌是否適宜繼續擔任法團榮譽顧問一職提出質疑。管理委員會表示主席當時已在大會上回應，承諾將相關意見納入下次召開的管理委員會會議議程。有住戶計劃連續三晚發起聯署，希望終止黃碧嬌的屋苑法團顧問職務，及改選管委會。簽名人士需為寶湖業主包括住宅、商舖及車位。

管理委員會今日再次向住客發出通告，表示黃碧嬌昨日已向主席請辭法團榮譽顧問之職位，請辭當日被接納並即時生效。通告又指，對於任何不實質控及藉此事宜對其作出惡意攻擊的行為，管理委員會將保留法律追究權利。

寶湖花園業主立案法團管理委員會日（9日）向住客發通告，提到法團上周六（6日）召開的業主大會中，有出席業主對黃碧嬌是否適宜繼續擔任法團榮譽顧問一職提出質疑。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（李振邦攝）

黃碧嬌本身是廣福及寶湖關愛隊的隊長，以樂群義工團作為承辦團體，夥伴團體分別是香港深圳市坪山區坪山同鄉會，及寶湖花園業主立案法團 ，最近派糉活動海報上，地址填上大埔普益街11號地下，與黃碧嬌區議員辦事處同址。