港深對接北都發展專班開會　黃偉綸率兩地政府代表團考察洪水橋

財政司副司長黃偉綸今日（12日）率領政府代表團，與訪港的深圳政府代表團會面，並舉行「 對接北都會區發展策略專班」 第八次會議。保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶等部門首長亦有出席會議。雙方於會議結束後一同參觀洪水橋/ 廈村新發展區，以了解發展區規劃及北都大學城用地的工程。



財政司副司長黃偉綸今（12日）率領代表團與深圳市政府代表團會面。保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶亦有出席會議。（政府新聞處）

財政司副司長黃偉綸今（12日）率領代表團與深圳市政府代表團會面。保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶亦有出席會議。（政府新聞處）

會上，香港政府代表團重點介紹北部都會區的最新發展情況，包括成立洪水橋產業園有限公司、為洪水橋/廈村新發展區內的「 片區開發」試點用地招標，及制定北都專屬法例的工作等。深圳市政府則簡介其對接北部都會區的發展計劃，並就跨境軌道交通、口岸規劃建設和「十五五」規劃工作與香港政府進行討論。

洪水橋/廈村新發展區社區聯絡中心展示廳。（資料圖片）

配合「十五五」力推北都發展 代表團參觀洪水橋

香港政府代表團於會議上簡介洪水橋/ 廈村新發展區現代物流圈規劃研究結果，會後又帶領深圳政府代表團視察洪水橋，並參觀洪水橋/ 廈村新發展區社區聯絡中心展示廳。黃偉綸向對方表示，北都現已進入實際建設和發展階段，為香港首個五年規劃中的重要一環，以配合國家「十五五」規劃。他又指，政府希望透過五年規劃促進北都產業合作、基建互通及制度創新，以助發展粵港澳大灣區。