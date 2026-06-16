夏寶龍訪港｜參觀元朗簡約公屋探住戶　欣慰獲配公屋半年後上樓

撰文：呂婉盈
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港澳辦主任夏寶龍今日（16日）訪港，調研香港對接國家「十五五」規劃及考察北部都會區的建設。期間，他到元朗攸壆路簡約公屋探住戶，並由特首李家超及房屋局局長何永賢陪同，一行人對該住戶獲配公屋半年後上樓感欣慰。何永賢表示，今年下半年將再有2萬個簡約公屋單位供應，達到年度目標。她又指，有簡約公屋居民反映生活現狀有改善，並可成功「上樓」，體現簡約公屋的意義。

房屋局局長何永賢陪同夏寶龍視察元朗攸壆路簡約公屋後見傳媒。（黃偉民攝）

向夏寶龍介紹「組裝合成法」　何永賢：大灣區有優勢解決房屋問題

在視察過程中，何永賢向夏寶龍講解攸壆路及其他簡約公屋項目的發展進度。她表示，攸壆路已經住滿，政府亦會在今年下半年再推出2萬個簡約公屋單位，達成本年度目標。何永賢向夏寶龍介紹「組裝合成法」，主要由大灣區廠房提供機械化設施，幫助香港快速興建大量單位。她又指，大灣區具備優勢，可以與香港一同解決房屋問題。

2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（黃偉民攝）

夏寶龍探簡約公屋住戶　何永賢：居民生活有改善

夏寶龍一行人亦有探訪其中一個簡約公屋住戶。何永賢表示，該住戶的居住環境有所改善，而且租金負擔減少。該住戶向何永賢表示，已經成功獲配傳統公屋，並將於大約半年後正式「上樓」。何永賢指，該住戶體現了簡約公屋的意義，在於幫助有需要的居民減輕生活負擔。她續表示，探訪攸壆路期間可見居民生活環境良好，當中亦體現種族共融，故一行人都感到「好開心、好欣慰」。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）
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