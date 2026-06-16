夏寶龍訪港．最新｜午後視察古洞新發展區

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（16日）起一連兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。夏寶龍今次訪港行程集中考察北都建設，今早到訪洪水橋新發展區、北都大學城、元朗簡約公屋與元朗微電子中心，午後轉抵古洞新發展區，視察正在興建的古洞港鐵站，之後將到河套香港園區考察。



夏寶龍在行政長官李家超陪同下，於下午2時20分左右抵達古洞，房屋局局長何永賢與發展局局長甯漢豪在場等候，陪同視察。古洞是香港北部都會區核心發展區之一，將從傳統鄉郊轉型為集住宅、商業與創科樞紐於一身的新市鎮。區內首批公營房屋於今年陸續入伙，未來東鐵線與北環線的轉車站亦設於此，古洞站預計2027年通車。區內還規劃建設大型政府綜合大樓，集街市、社福設施、國際級劍擊館與辦公室於一身。

近月多次到大灣區調研 推動港澳對接「十五五」

特區政府昨日公布夏寶龍來港考察調研的消息，表明他此行重點是就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行考察調研。「十五五」規劃提出深化港澳兩地與粵港澳大灣區的深度融入與高質量發展，並首次把北部都會區列入國家戰略文件。

今年4月，夏寶龍在深圳證券交易所調研，陪同的特區主要官員包括黃偉綸、許正宇、盧寵茂。港交所總裁陳翊庭亦有參與。（港澳辦）

夏寶龍近月已多次南下大灣區調研。今年3月至4月，他在半個月內分兩批走訪廣州、肇慶、佛山、深圳、東莞、惠州等大灣區內地城市；本月1日至4日，他又到了橫琴粵澳深度合作區及珠海市調研，重點考察當地的創新科技研究院及實驗室等設施。

夏寶龍今年4月到大灣區調研時，特區政府多名主要官員罕有地分別北上陪同調研。有分析認為，此舉反映中央正「手把手」督促香港官員實地看清國家發展態勢，以期在政策規劃上實現精準對接。

▼夏寶龍近年訪港行程▼

2025年2月10日，夏寶龍調研河套香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區；隨後在6月18日至22日，展開了為期5日的正式訪港行程，其間除了與行政、立法、司法機關負責人及各界代表座談外，還出席了《香港國安法》實施5周年論壇並參觀國安展覽廳。在民生與經濟發展方面，他視察了啟德體育園、前南丫石礦場用地發展計劃，並探訪了土瓜灣社區客廳。

2024年2月22日至28日，夏寶龍展開長達七日的訪港行程，重點聚焦香港經濟發展與完善地區治理後的運作。他在抵港首日視察了機場中央控制中心，隨後數天密集會見財經系統官員、金融業界、本地及外國商會代表，並與重點企業及經濟專家座談。此外，他亦到西貢及黃大仙與地區人士「飲早茶」，會見新一屆區議會主席及區議員，並考察深水埗社區客廳的精準扶貧項目。

2023年4月13日至18日，夏寶龍訪港六日。重頭戲是出席4月15日的「全民國家安全教育日」開幕禮並發表主旨講話。在發展規劃方面，他專門聽取了北部都會區和交椅洲人工島兩大項目的進展，並親赴新界北實地考察。同時，他對香港的創科與教育發展表現出高度關注，行程包括考察香港科學園、香港科技大學、香港大學，以及到訪中小學了解基礎教育情況。他又歷史性地到訪立法會與全體議員座談，並與六支紀律部隊高層會面。