律政司檢視調解規管框架提7項修例建議　下半年交立法會審議

為配合《施政報告》中有關加強調解專業認證及紀律規管的政策，律政司今日（16日）宣布，其轄下調解監管制度工作小組已檢視香港調解規管框架，並提出7項建議措施，以完善規管制度，及提升調解服務專業水平和競爭力。律政司正在進行相關修例工作，計劃於今年下半年將修訂條例草案提交立法會審議。



律政司今日（16日）宣布，已檢視香港調解規管框架，並提出建議措施以完善規管制度。（廖雁雄攝/資料圖片）

律政司推7項建議措施 擬修例予調評會委任調解員權力

有關工作小組於去年進行諮詢，現提出7項建議措施及修訂。當中包括執業調解員毋須被強制發牌或認證；以及修訂法例，賦予香港調評會法定委任調解員權力。律政司表示，現正進行相關修例工作，並將於今日展開持份者諮詢，其後會於今年下半年將修訂條例草案提交至立法會審議。

建議當中提及，香港調評會繼續以擔保有限公司形式運作，並需要履行調解資歷認可及監管機構的角色。工作小組亦指，該會亦應檢視及施行《調解守則》，同時加強推廣及鼓勵當事人採用有關守則；以及落實健全的投訴處理及紀律處分框架，並積極參與全球有關解決爭議的討論，促進與世界各地調解機構的合作。

去年，律政司司長林定國出席粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮。（政府新聞處）

律政司：鞏固香港「調解之都」地位 推動「調解為先」

律政司表示，一直與調評會採取措施，以加強香港的調解文化，並會積極落實相關建議措施，以鞏固香港作為「調解之都」的地位，現時部分建議已有進展。政府又指，已經將調解條款納入至整體政策，相關部門一直跟進政策的執行情況，現時已有超過95%按照規定納入調解條款，並致力推動「調解為先」以解決爭議。