石圍角大窩口公屋閘門鎖位倒轉　陳穎欣稱房署將改設計承擔工程費

石圍角邨及大窩口邨有公屋住戶鐵閘門鎖位置與木門門鎖安裝位置相反，導致開門困難。工聯會新界西南立法會議員陳穎欣去信房屋署署長要求改善。她引述房屋署物業總經理李蒞回應指，署方正研究改善方案，會就住戶意願作出調整，並由署方承擔費用。



曾有石圍角邨石葵樓居民反映，單位鐵閘及大門鎖位方向相反，開關門時十分不便。（夏家朗攝／資料圖片）

閘門鎖位相反住戶開門如「扭麻花」 房屋署：將按居民意願改善

早前，柴灣環翠邨及黃大仙彩雲邨等屋邨都有居民反映鐵閘與木門鎖位相反，導致開鎖困難，造成不便。陳穎欣表示，石圍角邨有四棟相連座工字型樓宇的走廊盡頭單位均出現此狀況，當中包括石葵樓、石菊樓、石蘭樓及石翠樓。同時，大窩口邨的富榮樓和富華樓也有同樣問題，約有300個住戶受影響。更有長者住戶表示，每次開門有如「扭麻花」，設計對手部有傷患的人士更為不友善。

陳穎欣續指，其議員辦事處本月初收到市民反映問題後，已隨即去信至房屋署署長，並要求署方作出改善，按住戶意願優化大門或鐵閘設計。她表示，房屋署物業管理總經理李蒞其後到受影響屋邨視察，並聆聽居民訴求。她引述李蒞回應指，房屋署正積極研究改善方案和諮詢居民意願，將會在符合《消防條例》及技術可行的情況下為住戶作出改善，包括調整鐵閘開啟方向、改善大門設計等，費用將由署方承擔。

議員促房署予彈性安排 提供方案供住戶選擇

工聯會社區幹事夏泳迦表示，希望房屋署盡快作出研究，並提供改善方案供受影響居民選擇。她指出，大部分工字型舊式公屋單邊單位的走廊都有照明不足的問題，望署方亦就此方面作出改善，如加設照明系統。葵青區議員陳安妮則指，署方能盡快公佈後續改善方案；對於已自行更換鐵閘的住戶，她希望署方能提供彈性安排，並協助有意願更換的住戶選擇合適款式。