網約車｜周國强｢九問｣政府監管隱患　的士｢遠未發揮｣倡壓低網約牌

網約車合法化最快11月推行，首階段牌照上限1萬個。立法會相關附屬法例小組委員會近日收集意見書，的士業代表之一周國强分別以智慧出行聯合商會會長，以及其營運的順安車行名義提交兩份意見書，首先表明立場「我認為現階段並無必要再發放網約車牌照」，繼而評論網約車方案，要求嚴格壓低和管控網約車牌照數量、的士和網約車的比例不應多於8:2、設立牌照的有限期等，以免削弱的士生存空間。



他就網約車監控與執法機制「九問」政府，包括如何確保資訊透明、如何用罰則震懾黑工司機、罰款及監禁期限是否合理等，稱若不解決，「會使整個政策形象嚴重倒退」。



的士小巴商總會會長周國强。（資料圖片）

稱的士空置率高達七成 須嚴格壓低網約車數量

周國强在「智慧出行聯合商會」的意見書中，列舉的士營運數據指，在5月11日至18日的一周內，的士平均載客率僅有29.25%，換言之每十部車中約有七部在同一時段內空置。他強調的士運載力未被充分發揮，且隨着香港夜生活逐步冷卻，晚間外出人流減少，業界夜更人手不足，夜間上線司機數目有下降趨勢。

我認為現階段並無必要再發放另一種與眾不同的網約車牌照。 周國强

他再三強調，的士運載力「遠未發揮」，現有上線運力已呈結構性過剩，雖然明白網約車發展是大勢所趨，但供給大於需求時，「網約車的發牌數量必須被嚴格壓低與審慎管控」。

周國強就建立網約車監控與執法機制，向政府與警方提出「九問」。（資料圖片/林靄怡攝）

促要求網約車平台必須可CALL的士

作為順安車行負責人的周國强，亦以車行名義提交另一份意見書。他就網約車和平台的規管提出14項建議，包括設立網約車牌照的有限期、規定議的士與網約車的比例不多於8:2，要求網約車平台必須上架一定比例的士。

周國强解釋，過度發放網約車牌照會造成市場過度飽和，導致服務品質下降，亦可能引發發交通擁堵與道路負荷過重，嚴重損害市民的出行體驗與城市運行效率。他又指，過度依賴網約車，可能導致傳統士司機的生計受到衝擊，損害公平。

網約車（資料圖片）

警告若監管不力 網約車發牌將淪「空中樓閣」

他亦就建立網約車監控與執法機制，「九問」政府與警方，包括如何確保平台資訊的透明、如何用罰則震懾黑工司機、罰款及監禁期限是否合理、會否因執法不公放任違法行為等。

周國强警告，若監管措施流於形式及執法不到位，「網約車牌照」只會淪為空中樓閣，最終令人質疑發放牌照的真正意義。

若這些隱患長期得不到根本解決，發放牌照恐成空談，不僅無法解決行業亂象，反而會使整個政策形象嚴重倒退。 周國強

高德：會以自身能力為後續動態評估提供數據支撐

網約車平台高德則在意見書提到，3輛網約車合併運力約等同1輛的士，首階段車輛許可證上限訂於1萬張，高德認同「總量管控、動態評估」的審慎態度，指充分考慮香港獨特的城市條件，即人口密度高、道路承載力有限、公共交通生態需要平衡，既滿足市民現有的乘車需求，又避免無限制發牌引發的惡性競爭和道路堵塞。高德指會以自身的技術能力，為政府後續的動態評估提供有力的數據支撐。